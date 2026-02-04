Confirmaron la ciudad donde se hospedará la Selección Argentina en el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la Selección Argentina ya empezó a definir aspectos logísticos clave para su participación en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó cuál será la ciudad elegida como base de concentración durante la fase inicial de la competencia.

La delegación nacional se instalará en Kansas City, desde donde se trasladará para afrontar la mayoría de sus compromisos del Grupo J. La decisión apunta a optimizar tiempos de viaje, reducir el desgaste físico y contar con instalaciones adecuadas para entrenamientos y descanso.

Por qué eligieron Kansas City

De acuerdo con el comunicado oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, la elección se tomó tras distintos viajes de inspección realizados por integrantes del cuerpo técnico y del área administrativa. El análisis incluyó distancias entre sedes, infraestructura hotelera, canchas de entrenamiento y comodidades para toda la delegación.

La distancia de Kansas con otras ciudades.

El objetivo fue encontrar un punto estratégico que facilite la organización diaria en un torneo que, por su extensión geográfica, implicará traslados largos entre ciudades. En ese sentido, la ubicación de Kansas aparece como un punto intermedio dentro del calendario del seleccionado.

Dos partidos en la misma sede

La Selección Argentina disputará dos de los tres encuentros de la fase de grupos en el Kansas City Stadium. El debut será ante Argelia el 16 de junio y el cierre frente a Jordania el 26 del mismo mes, ambos en esa misma cancha.

Kansas City Stadium.

El único viaje más extenso será hacia Dallas para enfrentar a Austria, un traslado cercano a los 800 kilómetros. Con base fija, el plantel evitará cambios constantes de hotel y podrá sostener una rutina más estable durante los primeros días del certamen.

Clima y contexto

La ciudad, una de las más importantes del estado de Misuri, suele registrar temperaturas elevadas durante el verano boreal. En junio y julio, los registros pueden superar los 40 grados, por lo que el cuerpo técnico también tendrá en cuenta la hidratación y la recuperación física.

De esta manera, la Selección Argentina ya empieza a diagramar su hoja de ruta para defender el título conseguido en Qatar 2022. La planificación logística será un factor clave en un Mundial con más equipos, más sedes y mayores distancias, donde cada detalle puede marcar la diferencia.