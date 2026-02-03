La Selección Argentina se queda sin dos partidos clave antes del Mundial

La Selección Argentina atraviesa semanas de definiciones en su calendario internacional. A pocos meses de afrontar la Finalissima y con el Mundial 2026 en el horizonte, la planificación deportiva sufrió un cambio inesperado: se cancelaron dos amistosos que estaban previstos como parte de la preparación previa al debut mundialista.

El ajuste obliga a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino a reorganizar la agenda para que el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni no pierda rodaje competitivo en la recta final hacia la Copa del Mundo.

La información fue difundida por el periodista Gastón Edul, quien señaló que los dos compromisos que estaban programados para los primeros días de junio quedaron sin efecto y deberán ser reemplazados por nuevos rivales.

Un calendario que se reconfigura

Meses atrás, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, había adelantado que la Selección Argentina enfrentaría a Selección de México y Selección de Honduras como parte de la puesta a punto antes del Mundial. Sin embargo, esos encuentros finalmente no se disputarán.

Ahora, el desafío de los directivos será cerrar acuerdos con otros seleccionados en la misma ventana internacional. La idea es mantener dos partidos durante los primeros diez días de junio, antes del traslado definitivo hacia Estados Unidos, donde se desarrollará la competencia.

Scaloni se queda sin dos partidos para hacer análisis. Foto: Archivo.

Para el cuerpo técnico, estos compromisos resultan clave no solo desde lo futbolístico, sino también para ajustar cargas físicas, probar variantes tácticas y consolidar el grupo.

Lo que sí está confirmado

Mientras se resuelven los reemplazos, la Selección Argentina ya tiene asegurados sus primeros partidos del año. El 27 de marzo disputará la Finalissima frente a Selección de España en Qatar, en un cruce entre el campeón de América y el ganador de la Eurocopa.

Cuatro días después, el combinado nacional jugará otro amistoso ante el representativo local, también en territorio qatarí. Esa estadía servirá como primer gran test de 2026 y marcará el inicio formal de la preparación internacional.

Con el objetivo de defender el título mundial, cada detalle logístico cobra relevancia. Por eso, la dirigencia busca evitar baches en la competencia y garantizar que la Selección Argentina llegue con ritmo de juego y planificación cerrada al comienzo de la cita máxima.