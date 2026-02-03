El mapa mundial de los perros: qué lugar ocupa Argentina en cuánto a población

Un nuevo informe internacional sobre la población de perros volvió a poner a Argentina dentro de las estadísticas globales. El relevamiento, elaborado por la plataforma WorldAtlas con información pública y estimaciones privadas, analizó la cantidad de domésticos y callejeros en distintos países y mostró cómo la convivencia con estos animales forma parte de la vida cotidiana en buena parte del planeta.

El estudio, conocido a comienzos de 2026, no solo midió números absolutos, sino que también buscó reflejar la relación cultural entre las personas y sus mascotas. En ese contexto, Argentina aparece entre los diez territorios con mayor presencia canina, un dato que llama la atención por encima de otras naciones con mayor población total.

Un ranking dominado por potencias demográficas

De acuerdo con el informe, Estados Unidos encabeza la lista con 90 millones de animales registrados, seguido por Brasil con 55 millones y China con 54,3 millones. Más atrás figuran Japón, Rusia y varios países europeos con cifras que oscilan entre los 10 y 20 millones.

La concentración se explica, en gran parte, por la combinación de territorios extensos, alto grado de urbanización y mercados consolidados de productos y servicios veterinarios. América y Asia lideran el mapa, mientras que Europa mantiene una presencia estable dentro del top 10.

Perros.

El lugar de Argentina en el mapa canino

En ese escenario, Argentina se ubica en el noveno puesto con alrededor de 10 millones de animales, apenas por debajo de India y Alemania, y por encima de España. La cifra incluye tanto mascotas que viven en hogares como ejemplares en situación de calle.

Especialistas consultados por la Agencia Noticias Argentinas vinculan este volumen con una tradición histórica de convivencia con los perros en ámbitos urbanos y rurales. En muchas familias, cumplen funciones de compañía, protección o trabajo, especialmente en zonas productivas.

Además, en los últimos años se observó un crecimiento sostenido en el consumo de alimentos balanceados, atención veterinaria, accesorios y servicios especializados. Ese movimiento económico refuerza el lugar que ocupan dentro de la estructura familiar y del mercado interno.

Un fenómeno social que trasciende cifras

Más allá del número final, el informe expone un fenómeno social extendido. La presencia de mascotas se relaciona con cambios en los hábitos de vida, mayor conciencia sobre el bienestar animal y una oferta creciente de productos específicos.

En ese contexto, el posicionamiento argentino no solo refleja cantidad, sino también un vínculo arraigado con los perros, que forman parte de la dinámica cotidiana en ciudades y pueblos de todo el país.