España prohibirá redes sociales a menores de 16 años y endurece el control digital

El Gobierno de España anunció que avanzará con la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, en el marco de un paquete de medidas orientadas a reforzar la regulación del entorno digital. La decisión fue comunicada por el presidente Pedro Sánchez durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos, donde planteó la necesidad de establecer mayores controles sobre las plataformas tecnológicas.

Según explicó el mandatario, el objetivo es “recuperar el control” sobre espacios virtuales que, a su entender, funcionan con escasa supervisión estatal. En ese sentido, remarcó que en esos entornos “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”, por lo que consideró necesario fijar reglas más estrictas para proteger a los usuarios, especialmente a niños y adolescentes.

La iniciativa se enmarca en una política más amplia de soberanía digital que busca limitar el impacto de contenidos nocivos, la desinformación y la manipulación algorítmica.

Restricción de edad y control de plataformas

La medida principal establece que los menores de 16 años no podrán acceder a redes sociales, lo que implicará nuevos mecanismos de verificación de edad por parte de las empresas tecnológicas. El Gobierno prevé que las plataformas deban adaptar sus sistemas para impedir el ingreso de usuarios que no cumplan con ese requisito.

Además, se impulsará la tipificación penal de prácticas vinculadas a la manipulación de algoritmos o a la amplificación de contenidos ilegales, con el objetivo de responsabilizar a directivos y compañías que permitan la circulación de material prohibido.

Sánchez también anticipó que su gestión trabajará con la Fiscalía para investigar posibles delitos cometidos por herramientas digitales y redes sociales, mencionando casos vinculados a inteligencia artificial y difusión de imágenes ilícitas.

Coordinación con otros países europeos

La decisión no será aislada. España confirmó su incorporación a la denominada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, un bloque de países europeos que busca avanzar de manera conjunta en regulaciones más severas sobre el uso de plataformas.

En esa línea, Francia ya aprobó recientemente una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años y limita el uso de teléfonos móviles en establecimientos educativos. Otras naciones como Alemania y Australia también aplicaron restricciones similares.

El planteo oficial apunta a que la regulación sea coordinada entre distintos estados para que las empresas tecnológicas no operen bajo normativas diferentes según cada país.

Debate sobre derechos digitales

Durante su exposición, el presidente español sostuvo que la intención es equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de los ciudadanos. Según expresó, el desafío consiste en garantizar los “derechos digitales” frente a lo que definió como una etapa de “desregulación absoluta” de las grandes compañías tecnológicas.

La propuesta abre ahora un debate legislativo y social sobre cómo se implementarán los controles, qué mecanismos de verificación se aplicarán y cuál será el alcance real de las sanciones.

Con este anuncio, España se posiciona entre los países europeos que buscan endurecer el marco regulatorio del ecosistema digital, con foco en la protección de menores y la responsabilidad de las plataformas.