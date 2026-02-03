Robaron la camioneta a un apicultor mientras atendía sus colmenas en las islas del Delta

Un apicultor fue víctima de un robo durante el fin de semana, luego de que delincuentes sustrajeran su camioneta mientras se encontraba trabajando en el Delta entrerriano. El hecho ocurrió el sábado por la mañana, a la altura del paraje Barrancoso, sobre la ruta nacional 174 que conecta Victoria–Rosario, una zona frecuentada por productores de miel que se internan en lancha hacia las islas del Delta para atender sus colmenas.

Según se informó, el trabajador dejó su vehículo al costado de uno de los puentes del enlace vial y se trasladó por agua hasta el lugar donde tiene sus colmenas, ubicadas en sectores altos y de poco movimiento. Al regresar por la tarde, se encontró con que la camioneta ya no estaba.

El rodado sustraído es una Toyota Hilux blanca, modelo 2015/2016, dominio KQN 176. De acuerdo a los primeros datos, los delincuentes habrían tenido todo el sábado y el domingo para concretar el robo, lo que complica las posibilidades de recuperación del vehículo.

Productores de la zona advirtieron que, en estos casos, las camionetas suelen ser desarmadas para la venta de autopartes o “ponchadas”, una maniobra mediante la cual se adulteran los datos registrales para hacerlas desaparecer del sistema.

Según publicó el sitio Caminando Caminos, quienes trabajan en el humedal señalaron que este tipo de hechos se repiten con frecuencia y que, además de vehículos, también se registran robos de motores y elementos de pesca. La situación genera un fuerte impacto económico y una sensación de desprotección en una actividad que se desarrolla en condiciones adversas y de difícil acceso.

