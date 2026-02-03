 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Victoria

Robaron la camioneta a un apicultor mientras atendía sus colmenas en las islas del Delta

El robo ocurrió el fin de semana sobre la ruta Victoria–Rosario, cuando un apicultor dejó su camioneta al costado del puente para trasladarse en lancha hacia las islas del Delta y, al regresar, ya no encontró el rodado.

3 de Febrero de 2026
Investigan robo de camioneta a apicultor
Investigan robo de camioneta a apicultor Foto: Caminando Caminos

El robo ocurrió el fin de semana sobre la ruta Victoria–Rosario, cuando un apicultor dejó su camioneta al costado del puente para trasladarse en lancha hacia las islas del Delta y, al regresar, ya no encontró el rodado.

Un apicultor fue víctima de un robo durante el fin de semana, luego de que delincuentes sustrajeran su camioneta mientras se encontraba trabajando en el Delta entrerriano. El hecho ocurrió el sábado por la mañana, a la altura del paraje Barrancoso, sobre la ruta nacional 174 que conecta Victoria–Rosario, una zona frecuentada por productores de miel que se internan en lancha hacia las islas del Delta para atender sus colmenas.

 

Según se informó, el trabajador dejó su vehículo al costado de uno de los puentes del enlace vial y se trasladó por agua hasta el lugar donde tiene sus colmenas, ubicadas en sectores altos y de poco movimiento. Al regresar por la tarde, se encontró con que la camioneta ya no estaba.

 

El rodado sustraído es una Toyota Hilux blanca, modelo 2015/2016, dominio KQN 176. De acuerdo a los primeros datos, los delincuentes habrían tenido todo el sábado y el domingo para concretar el robo, lo que complica las posibilidades de recuperación del vehículo.

 

Productores de la zona advirtieron que, en estos casos, las camionetas suelen ser desarmadas para la venta de autopartes o “ponchadas”, una maniobra mediante la cual se adulteran los datos registrales para hacerlas desaparecer del sistema.

 

Según publicó el sitio Caminando Caminos, quienes trabajan en el humedal señalaron que este tipo de hechos se repiten con frecuencia y que, además de vehículos, también se registran robos de motores y elementos de pesca. La situación genera un fuerte impacto económico y una sensación de desprotección en una actividad que se desarrolla en condiciones adversas y de difícil acceso.

 

Más noticias

Temas:

robo de camioneta Victoria
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso