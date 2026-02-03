Internaron de urgencia a Peter Lanzani tras sufrir una descompensación

Hay preocupación por la salud de Peter Lanzani, luego de que el actor fuera internado de urgencia este lunes tras sufrir una descompensación en su domicilio. El artista permanece estable y bajo control médico en el Sanatorio de Colegiales.

De acuerdo a la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, Lanzani ingresó al centro de salud alrededor del mediodía, acompañado por su pareja. Testigos señalaron que fue trasladado en silla de ruedas, lo que generó inquietud entre quienes se encontraban en el lugar.

En el programa LAM (América), el panelista Pepe Ochoa brindó detalles sobre el cuadro clínico del actor. “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, explicó.

Según relató el cronista, Lanzani se había sentido bien durante la mañana, pero su estado se agravó de manera repentina. “Se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, precisó.

Durante las primeras horas de internación, el actor presentó picos de fiebre, aunque con el correr del tiempo su evolución fue favorable. Actualmente se encuentra estable, bajo estricta observación médica y a la espera de que los profesionales definan los pasos a seguir en su tratamiento.