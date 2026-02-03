Video y polémica: jugador de Estudiantes rompió el punto penal antes del remate rival

El partido entre Estudiantes y Defensa y Justicia por la tercera fecha de la zona A del Torneo Apertura dejó polémica. Gastón Benedetti del Pincha, rompió el punto de penal y Botta falló su remate.
Tras conocer el fallo del árbitro, dos futbolistas del Pincha embarraron la zona para evitar que Rubén Botta ejecutara con comodidad. Mirá el video.
La imagen de Leandro Paredes exigiéndole a Ayrton Costa que cuidara el punto penal ante Newell's fue, prácticamente, una secuencia premonitoria de cara a lo que sucedería en otra cancha.
Un día después, en la misma fecha del Torneo Apertura, Estudiantes embarró la zona para evitar que Rubén Botta de Defensa y Justicia pudiese ejecutar con comodidad el tiro.
EN TODOS LOS DETALLES 🤝
Mientras revisaban la jugada en el VAR, Leandro Paredes le dijo a Ayrton Costa que custodie el punto penal para que ningún jugador de Newell's pueda romperlo y patee correctamente
A diferencia de lo que sucedió en el Xeneize (donde el campeón del mundo pudo convertir desde los 12 pasos), el volante del Halcón no pateó como debía y perdió la posibilidad de abrir el marcador para su equipo, que estuvo con superioridad numérica desde los 33 minutos del primer tiempo.
Durante el duelo, las cámaras captaron a Gastón Benedetti y Alexis Castro haciendo un pozo con los pies en el sector donde, segundos después, el mediocampista se paró para patear.
Instantes más tarde, Fabricio Iacovich atajó la pelota y mantuvo el arco en cero en un momento crítico del partido.
El penal que Defensa y Justicia erró frente a Estudiantes
Estudiantes de La Plata empató sin goles ante Defensa y Justicia por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello y gran parte de ese punto conseguido por el Pincha se explica en la jugada del penal a favor que desperdició Rubén Botta.
🧠 Gastón Benedetti, de Estudiantes, rompió el punto de penal y Defensa falló un penal.
Gastón Benedetti, de Estudiantes, rompió el punto de penal y Defensa falló un penal. ¡Picardía pincha!
A los 27 minutos del segundo tiempo, cuando peor la pasaba el conjunto visitante, el árbitro y el VAR vieron infracción dentro del área y el Halcón tuvo una chance inmejorable para abrir el marcador. El encargado de ejecutarlo fue el exTalleres, pero hubo un detalle durante la revisión que fue determinante.
Gastón Benedetti aprovechó el parate para romper el césped del lugar donde Botta debería apoyar el balón. Con sus botines, el defensor destruyó ese sector del terreno y al patear, el media punta tuvo una dificultad extra para sacar un buen remate.
La pelota chocó contra la montaña de tierra y se dirigió suave hacia las manos de Fabricio Iacovich, el arquero del León. Algunos jugadores del Halcón reclamaron, pero no hubo lugar a ningún tipo de revisión.