La China Suárez confirmó que proyecta tener un hijo con Mauro Icardi

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de referirse públicamente a su relación con Mauro Icardi y confirmar que ambos proyectan formar una familia en el futuro. La declaración se dio durante una entrevista televisiva en la que habló de sus planes personales y dejó en claro que la idea de tener un hijo juntos es un deseo compartido, aunque no inmediato.

La charla se produjo en el programa Puro Show, donde la actriz respondió preguntas vinculadas a su presente sentimental y a las posibilidades de ampliar la familia. En ese contexto, explicó que el tema fue conversado con el futbolista y que forma parte de sus proyectos a mediano plazo.

Según relató, la decisión no está pensada para el corto plazo, pero sí aparece como una posibilidad concreta dentro de la pareja.

El deseo de agrandar la familia

Durante la entrevista, Suárez fue consultada de manera directa sobre la maternidad y su vínculo con Icardi. Lejos de esquivar la pregunta, confirmó que ambos hablaron del tema con naturalidad.

La actriz señaló que el proyecto existe, aunque prefirió transmitir calma respecto de los tiempos. Dejó entrever que hoy priorizan su presente laboral y personal, pero que más adelante podrían dar ese paso.

La China Suárez contó su proyecto de vida. Foto: Archivo.

Ante la repregunta del conductor, respondió de forma afirmativa y expresó su ilusión sobre cómo le gustaría que fuera ese eventual hijo. “Ojalá que sí, y ojalá que sea igualito a él”, comentó, en referencia al futbolista.

Un momento distendido al aire

La conversación también tuvo un pasaje más relajado cuando, en medio del intercambio, el conductor cometió un fallido al mencionar a otra persona en lugar de Icardi. La actriz reaccionó con humor, siguió la broma y luego retomó el tema con seriedad para aclarar sus dichos.

Ese momento generó risas en el estudio, pero no desvió el eje principal de la charla, que estuvo centrado en los planes familiares y la actualidad de la pareja.

Proyecto confirmado, sin urgencias

Con sus declaraciones, la actriz blanqueó públicamente que la posibilidad de tener un hijo junto al delantero es un proyecto real dentro de la relación. Sin embargo, remarcó que no se trata de una decisión inmediata, sino de un deseo que podría concretarse más adelante.

De esta manera, la China Suárez volvió a referirse a su vida personal con tono sereno y sin especulaciones, dejando en claro que los planes familiares están conversados, pero sin plazos definidos.