La postal familiar de la China Suárez y su hija patinando en Estambul

13 de Enero de 2026
La China y su hija en Estambul
La China y su hija en Estambul

Eugenia “la China” Suárez compartió en las últimas horas una serie de imágenes que reflejaron un momento íntimo y familiar junto a su hija Rufina Cabré durante su estadía en Estambul. Madre e hija disfrutaron de una salida distinta en pleno invierno europeo y eligieron una pista de hielo para pasar la tarde.

 

Las postales, que rápidamente circularon en redes sociales, mostraron gestos de complicidad, sonrisas y escenas de diversión mientras ambas se deslizaban sobre el hielo. En uno de los videos difundidos, se observó a la actriz patinando con soltura, mientras Rufina la acompañó a corta distancia, entre risas y miradas cómplices.

 

Como suele suceder con cada aparición pública, el estilo de la China Suárez también fue motivo de comentarios. La actriz optó por un look oscuro, con detalles modernos y llamativos, mientras que su hija eligió una vestimenta cómoda y adecuada para una jornada de movimiento y bajas temperaturas.

El reencuentro entre madre e hija se produjo luego de un evento familiar relevante en la Argentina. Rufina había participado recientemente de la boda de su padre, Nicolás Cabré, con Rocío Pardo, y posteriormente viajó a Turquía para compartir unos días con su mamá.

 

Días antes de esta salida, la actriz ya había expresado públicamente su orgullo por los logros deportivos de Rufina. A través de un posteo, celebró las medallas obtenidas por la niña en una competencia de natación, reforzando el vínculo cercano que mantienen.

 

Las imágenes del patinaje no tardaron en generar miles de reacciones y comentarios de seguidores, que destacaron la ternura del momento y la relación entre ambas. Una vez más, la China eligió mostrar fragmentos de su vida cotidiana lejos del país, despertando interés entre sus fanáticos.

 

Temas:

China Suárez Patinaje Estambul Turquía Mauro Icardi
