Franco Colapinto despertó versiones de romance con una actriz

El piloto de Fórmula 1 compartió una imagen en Instagram que encendió especulaciones sobre su vida sentimental. Un gesto y comentarios cruzados alimentaron los rumores en pleno verano 2026.
La vida personal de Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena luego de una publicación en redes sociales que despertó rumores de una posible relación sentimental. El piloto argentino de Fórmula 1 sorprendió a sus seguidores al incluir en su último posteo una imagen de una joven actriz usando su casco, lo que generó una ola de especulaciones.
La protagonista de la foto es Maia Reficco, actriz de 25 años, nacida en Boston y criada en Argentina desde su infancia. Con una carrera en crecimiento, Reficco logró consolidarse en el ámbito artístico internacional, con participaciones en series, películas y producciones teatrales en Broadway.
Colapinto compartió una serie de imágenes que reflejaron distintos momentos de sus días de descanso durante el verano, entre ellos escenas en Buenos Aires y Punta del Este. Junto al carrusel, escribió: “Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’!!!! Todo readyyy ahora sí que empieza el 2026!!!!!!!!”, acompañando el texto con emojis alusivos.
La publicación llamó especialmente la atención por la décima imagen, un primer plano de Reficco luciendo el casco del piloto, con énfasis en su mirada. El detalle no pasó inadvertido para los seguidores del deportista, que rápidamente comenzaron a vincularlos.
El intercambio continuó en los comentarios, donde la actriz respondió con una frase que se volvió recurrente durante este verano. “Qué puedo saber yo”, escribió Reficco, alimentando aún más las versiones sobre un posible vínculo más allá de la amistad.
Días antes, la propia actriz había compartido imágenes de su verano en redes sociales, acompañadas por una descripción irónica sobre su estilo de vida. “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”, había escrito, en un guiño que luego fue retomado por Colapinto en su publicación.
Si bien ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación, los gestos cruzados y las referencias compartidas en redes sociales reforzaron las especulaciones. Por el momento, el vínculo entre el piloto y la actriz continúa siendo un misterio, aunque los seguidores de ambos siguen atentos a cada movimiento digital. (NA)