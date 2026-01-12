El fuerte descargo de Juana Viale ante los rumores que la vinculan con Mauricio Macri

La repercusión mediática que generaron los rumores de un posible romance entre Juana Viale y Mauricio Macri no tardó en llegar a la protagonista. Este lunes, la nieta de Mirtha Legrand utilizó sus redes sociales para desmentir las versiones y cuestionar el rol de algunos medios y figuras públicas en la difusión de la noticia.

A través de una historia en Instagram, la conductora apuntó directamente a la circulación de información falsa y a quienes la replicaron sin chequear: “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, escribió.

Macri y Awada confirmaron que están separados. Foto: Archivo.

Un descargo con críticas y dolor

Lejos de quedarse únicamente en la desmentida, Juana Viale cuestionó el manejo mediático del caso: “No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”. En su mensaje también dejó entrever el costo personal que implicó la difusión del rumor, describiendo el impacto emocional y familiar que generó.

En el cierre de su comunicado, expresó gratitud hacia su entorno cercano: “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas”.

Juana Viale se expresó por Instagram. Foto: IG.

Contexto de la separación

El descargo se produjo horas después de que se confirmara la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, después de más de quince años de relación. Según trascendió, la decisión habría sido tomada de común acuerdo antes de fin de año, tras un proceso de reflexión iniciado meses atrás. Pese a esto, ambos compartieron las fiestas en familia.

La frase final de Juana Viale resume el tono de su postura frente a los rumores: “Lamento el daño que causan estas noticias falsas”, un señalamiento directo a la lógica mediática que acompañó la ruptura.