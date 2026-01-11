Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años de relación

El expresidente y la ex primera dama tomaron la decisión antes de las fiestas y la atravesaron de común acuerdo, con respeto y cuidado familiar. Aunque cerraron el año juntos, confirmaron el final de una de las parejas más emblemáticas de la política argentina.
La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada marcó el cierre definitivo de una de las historias personales más observadas de la política argentina contemporánea, tras más de 15 años de relación, una década y media de convivencia, matrimonio, familia y exposición pública constante.
La decisión fue tomada semanas antes de las fiestas de fin de año, aunque ambos optaron por compartir Navidad y Año Nuevo junto a su entorno familiar, en especial por el vínculo que los une con su hija Antonia. Según trascendió desde el círculo íntimo de la pareja, la ruptura se produjo de común acuerdo, luego de un largo proceso de reflexión que se extendió durante al menos un año.
El final del vínculo entre el expresidente de la Nación, de 66 años, y la empresaria textil y ex primera dama, de 51, puso punto final a una relación que combinó amor, poder, glamour y una fuerte centralidad mediática desde sus inicios.
El comienzo de una historia pública
Para comprender el desenlace, resulta necesario retroceder al inicio de la relación. Aunque ambos se habían cruzado en reiteradas oportunidades en eventos sociales, el primer diálogo significativo ocurrió en septiembre de 2009, en un gimnasio exclusivo del barrio porteño de Barrio Parque. Macri era entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Awada una empresaria consolidada del mundo de la moda.
A partir de ese encuentro, la relación avanzó con rapidez. Invitaciones a cenar, viajes y un fin de semana en Tandil marcaron el comienzo de una convivencia que se concretó apenas tres meses después del primer diálogo. Ambos venían de matrimonios anteriores y compartían, además, una experiencia traumática común: haber atravesado secuestros extorsivos en sus familias.
Juliana Awada sostuvo tiempo después que la relación “tenía que pasar”, mientras que Macri destacó públicamente la complicidad y el optimismo que encontró en ella. El vínculo avanzó hasta el compromiso y el casamiento civil, celebrado el 16 de noviembre de 2010 en Costa Salguero.
El casamiento y la familia
La ceremonia civil fue seguida por una gran fiesta en Tandil, con unos 300 invitados y un clima distendido que combinó asado, música y un escenario informal. En aquel entonces, Macri definió su nuevo estado civil con una frase que se volvió icónica: “Ahora, mi estado civil es feliz”.
Un año más tarde, el 10 de octubre de 2011, nació Antonia Macri, la única hija en común de la pareja, que se sumó a una familia ensamblada con los hijos de ambos de relaciones anteriores. Desde entonces, Awada y Antonia acompañaron a Macri en cada etapa de su carrera política, incluida la presidencia de la Nación, iniciada en diciembre de 2015.
Exposición, desgaste y rumores
Durante los años de gestión presidencial y el período posterior, la pareja atravesó una exposición permanente. Si bien existieron rumores de crisis a lo largo del matrimonio, fue a mediados de 2024 cuando comenzaron a circular versiones más persistentes sobre un distanciamiento.
Las señales que alimentaron las especulaciones fueron la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales y una serie de viajes realizados por separado. En noviembre de 2024, Awada desmintió públicamente una separación y aseguró que estaban “mejor que nunca”. Macri, en la misma línea, relativizó los rumores.
Sin embargo, en septiembre de 2025 las versiones regresaron con fuerza y, esta vez, no hubo desmentidas. Según confirmaron allegados a la pareja, fue en ese período cuando la crisis se volvió profunda y comenzó un proceso de charlas orientadas a definir el futuro del vínculo.
La decisión final
De acuerdo con la versión oficial difundida por personas cercanas a ambos, la decisión de separarse se tomó siete días antes de las fiestas, luego de un año de reflexión conjunta. El cuidado mutuo, el respeto y el bienestar de Antonia fueron ejes centrales del proceso.
“Hubo muchas charlas con amor y poniendo en valor la historia que compartieron”, señalaron desde el entorno. Por ese motivo, resolvieron cerrar el año juntos y comunicar la separación una vez atravesado ese momento familiar.
Actualmente, Mauricio Macri tiene previsto viajar a Europa, mientras que Juliana Awada continúa de vacaciones con su familia en Punta del Este. Ambos transitan esta nueva etapa con bajo perfil y sin conflictos públicos.
El final de una pareja emblemática
La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada no solo implica el cierre de una historia personal, sino también el fin de una de las parejas más representativas del poder político argentino de las últimas décadas. Hubo amor, familia, proyectos compartidos y una vida atravesada por la mirada pública, publicó Infobae.
Como ocurre con muchas relaciones, el tiempo, la exposición y las transformaciones personales hicieron su trabajo. Hoy, la historia quedó atrás. El futuro, como siempre, permanece abierto.