Juliana Awada tras separarse de Mauricio Macri: “Hay procesos que necesitan tiempo”

Juliana Awada y Mauricio Macri se separaron tras más de 15 años de relación. La decisión, tomada de común acuerdo entre ambos, se habría concretado días antes de las fiestas de fin de año y se manejó con discreción hasta su difusión pública hoy, domingo 11 de enero de 2026, generando repercusiones tanto mediáticas como en ámbitos personales y familiares. ¿Qué dijo la empresaria al respecto?.

Juliana Awada y Mauricio Macri en 2017. - Créditos: Getty.

La separación confirmada de Juliana Awada y Mauricio Macri

La pareja, que comenzó su vínculo en 2009 cuando Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Awada una destacada empresaria del mundo de la moda, consolidó su relación con una boda en noviembre de 2010 y la llegada de su hija Antonia en 2011. A lo largo de los años, su historia incluyó apariciones públicas conjuntas, apoyo mutuo en roles institucionales y un perfil social alto que los mantuvo en la agenda pública.

Según pudo saberse, la decisión de separarse fue consensuada y respetuosa. Pese a ello, la pareja optó por cerrar el año compartiendo momentos familiares, mostrando una convivencia cordial que priorizó el bienestar de su entorno, especialmente el de su hija en común.

La ruptura se conoció después de que circulasen rumores de crisis en los últimos meses del año pasado, aunque nunca se habían confirmado públicamente hasta ahora. El manejo del anuncio, en medio de celebraciones y escenas familiares compartidas, marcó un tono discreto y sereno para una noticia que inevitablemente llama la atención por la notoriedad de ambos protagonistas.

La primera aparición de Juliana Awada tras la confirmación de la separación. - Créditos: Instagram/@juliana.awada

La primera aparición de Juliana Awada tras la confirmación de la separación

En paralelo al anuncio de la separación, Juliana Awada optó por mostrarse activa en sus redes sociales, compartiendo momentos de sus vacaciones junto a su familia sin la presencia de Macri.

En una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la empresaria fue capturada en actividades al aire libre, navegando y disfrutando de un paisaje natural junto a sus seres queridos, reflejando un enfoque íntimo y personal frente al inicio de esta nueva etapa de su vida tras la separación, dio a conocer el portal Ohlalá

La decisión marca el fin de una etapa de más de una década en pareja para dos de las figuras más conocidas del ámbito político y social argentino, dejando abierta la mirada sobre cómo cada uno continuará sus proyectos personales y su rol público en los próximos meses.

El mensaje de Juliana Awada sobre su separación de Mauricio Macri. - Créditos: Instagram/@juliana.awada

Qué dijo Juliana Awada sobre la separación de Mauricio Macri

Juliana Awada no tardó en expresarse y, ante una noticia que rápidamente escaló a la primera plana de todos los medios, dijo: "“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, publicó en sus Stories de Instagram.