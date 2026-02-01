De lo urbano al rock: la presencia argentina en los Grammys tendrá competencia cara a cara

La presencia argentina volverá a tener peso propio en los Grammys 2026, uno de los premios más relevantes de la industria musical global. La confirmación de varios nombres nacionales entre los nominados generó repercusión inmediata en redes sociales y dentro del ambiente artístico, ya que, además de competir a nivel internacional, algunos deberán enfrentarse entre sí dentro de las mismas ternas.

La 68° ceremonia se realizará este domingo 1° de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con organización de The Recording Academy y conducción, por sexto año consecutivo, de Trevor Noah. Como cada edición, la gala combinará shows en vivo, homenajes y la tradicional alfombra roja.

En esta oportunidad, la música argentina logró posicionarse especialmente en las categorías latinas de música urbana y rock alternativo, con artistas que en los últimos años ampliaron su alcance más allá del mercado local.

Duelo argentino en la música urbana

En la categoría Mejor Álbum de Música Urbana aparecen dos referentes de la nueva generación: Nicki Nicole, por su disco NAIKI, y Trueno, con EUB Deluxe.

Ambos proyectos tuvieron fuerte repercusión regional y millones de reproducciones en plataformas digitales, por lo que el cruce dentro de la misma terna generó comentarios entre seguidores. El resultado asegurará, al menos, una presencia argentina destacada en esa categoría.

Nicki Nicole y Trueno.

El reconocimiento también confirma la consolidación del género urbano nacional, que en los últimos años logró instalar artistas en escenarios internacionales y festivales masivos.

Rock y alternativo, otra competencia directa

La situación se repite en el rubro Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino, donde figuran Fito Páez, con Novela, y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso, por PAPOTA.

Se trata de propuestas estéticas distintas, pero con impacto cultural y recorrido internacional, lo que amplía el espectro de estilos representados por el país.

Fito Páez y Catriel y Paco Amoroso.

En este caso, la nominación combina experiencia y nuevas tendencias: por un lado, un artista con trayectoria histórica en el rock latinoamericano; por el otro, una dupla que ganó terreno con una identidad sonora más experimental.

Una escena local con proyección global

Las nominaciones corresponden a trabajos publicados entre agosto de 2024 y agosto de 2025, período evaluado por la academia. Para la industria local, la coincidencia de cuatro postulaciones en dos categorías centrales es interpretada como una señal del crecimiento sostenido de la música argentina en el exterior.

De cara a la gala, la expectativa crece entre fanáticos y músicos, que siguen de cerca la posibilidad de que una estatuilla vuelva al país. Más allá del resultado, la presencia en los Grammys ya instala a los artistas argentinos en una vidriera internacional que amplía horizontes y consolida carreras.