Sebastián Macchi presenta Divino Profano con clásicos del rock nacional en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El pianista, compositor y cantautor Sebastián Macchi llegará a Paraná con un espectáculo de piano solo que reinterpreta a Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Será el 4 de abril en La Vieja Usina con un formato íntimo y participativo.
Sebastián Macchi presenta Divino Profano en Paraná con un concierto que propone redescubrir clásicos del rock nacional desde el piano solo, en una experiencia íntima que combina memoria, reinterpretación y emoción. El espectáculo se realizará el sábado 4 de abril a las 21 en el Centro Cultural La Vieja Usina, con entradas disponibles online y en puntos de venta físicos.
El pianista, compositor y cantautor entrerriano regresará a su ciudad con una propuesta centrada en versiones instrumentales del legado de Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, tres referentes fundamentales que marcaron generaciones y transformaron la música popular argentina.
La presentación formará parte de una gira que ya recorrió escenarios de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y que ahora tendrá su esperado desembarco local. Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma digital y en el Flamingo Bar, con opciones de financiación en cuotas.
Un recorrido por la raíz musical
El espectáculo, titulado “Divino Profano”, se construyó como un viaje por el universo sonoro que influyó en la formación artística de Macchi. En ese sentido, el músico explicó: “A mí cuando tenía 12 o 13 años me encontré con las canciones de Fito, de Charly, de Spinetta y fue una inspiración muy grande para hacer música”.
Según detalló, esas composiciones se convirtieron en una referencia permanente a lo largo de su carrera. “Siempre estoy volviendo a esas músicas, son como una especie de folklore personal y de varias generaciones”, relató.
En el concierto, esas influencias se transformarán en versiones libres para piano solo, donde dialogarán distintos lenguajes musicales como el jazz, el folclore y la música académica. De este modo, el artista buscará resignificar melodías icónicas del cancionero argentino desde una mirada personal.
Un formato íntimo y participativo
La propuesta apostará a un encuentro cercano con el público, en un formato que priorizará la conexión directa con el instrumento y las canciones. “La idea es encontrarnos en torno del piano con una cercanía bien íntima, bien directa con la música”, explicó Macchi.
En ese marco, destacó que el espectáculo adquirió una dinámica particular en sus presentaciones anteriores. “En los recitales naturalmente la gente se suma a cantar esas melodías y es muy emocionante, porque ya no soy yo solo el que está tocando”, señaló a Elonce.
Esa interacción espontánea será uno de los ejes del show en Paraná, donde el músico buscará generar un clima compartido en torno a canciones que forman parte de la memoria colectiva.
Tres referentes, tres universos
Consultado sobre el impacto de los tres grandes artistas homenajeados, Macchi destacó las particularidades de cada uno. “Cada uno de ellos tiene un don muy fuerte, muy propio”, afirmó.
En ese sentido, describió: “Spinetta tiene un refinamiento en la lírica, en la poesía, en la armonía; Charly tiene una visceralidad que te conmueve porque te dice las cosas de frente; y Fito tiene ese modo gozoso y de conciencia del presente”.
Para el músico, la combinación de estos tres universos construye un patrimonio cultural de enorme riqueza. “Entre los tres generaron un abanico muy amplio que atraviesa generaciones”, sostuvo.
Invitados y sorpresas en escena
El espectáculo incluirá además participaciones especiales. En esta ocasión, se sumará la cantante y compositora local María Emilia Cersofio, quien interpretará algunas canciones durante la velada.
“Vamos a tener la alegría de recibirla, es una tremenda música de acá que viene sosteniendo la bandera del rock en la ciudad”, destacó Macchi.
Si bien el eje del concierto será instrumental, el artista no descartó sumar intervenciones vocales propias, aunque aclaró que el foco estará puesto en el piano como vehículo principal de expresión.
Trayectoria y proyección internacional
Sebastián Macchi cuenta con una amplia trayectoria que combina la canción y la música instrumental. Ha editado siete álbumes en Argentina y Japón, y su obra ha sido interpretada por destacados artistas.
Además, publicó un libro de partituras basado en su trabajo de musicalización sobre textos del poeta entrerriano Juan L. Ortiz, consolidando un vínculo entre literatura y música.
A lo largo de su carrera, realizó giras por América, Europa y Asia, con presentaciones en países como Uruguay, Brasil, Alemania, Italia, España, Portugal, Japón y Estados Unidos.
El regreso a casa
Pese a su recorrido internacional, el músico remarcó la importancia de presentarse en su ciudad. “Siempre es muy movilizante tocar en la casa de uno”, expresó.
En esa línea, reconoció que su agenda de giras muchas veces lo llevó a priorizar escenarios fuera de la provincia. “Es una consecuencia del camino, se abren espacios en otros lugares y uno anda rodando mucho”, explicó.
Sin embargo, subrayó su deseo de fortalecer el vínculo con el público local. “Tengo muchas ganas de poder estar más cerca de la gente que siente estas músicas”, afirmó.
La presentación en Paraná se perfila así como una oportunidad para reencontrarse con su comunidad, en un espectáculo que invita a revisitar la historia del rock nacional desde una mirada contemporánea.