Shakira rompió un récord histórico con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”

La cantante colombiana Shakira se convirtió en la artista con la gira más taquillera de la historia de la música latina, tras alcanzar una recaudación récord de 421,6 millones de dólares con su tour Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, según confirmó la revista especializada Billboard.

La gira, que convocó a más de 3,3 millones de personas en 82 estadios alrededor del mundo, superó ampliamente la marca previa de 409,5 millones de dólares, estableciendo un nuevo hito para la industria musical en habla hispana, informó la Agencia Noticias Argentinas.

Shakira expresó su agradecimiento por el respaldo de sus seguidores y destacó el crecimiento de la industria en las últimas décadas. “La industria de la música ha crecido muchísimo en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera. Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España”, afirmó.

Un logro tras tres décadas de carrera

La artista también valoró el significado personal del récord alcanzado. “Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”, sostuvo.

La histórica gira fue además nominada por Pollstar en la categoría Latin Tour of the Year (Tour Latino del Año), otro reconocimiento al impacto global del espectáculo.

Éxito absoluto en México y cierre en Argentina

Entre los números más destacados del tour se encuentra su paso por el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde Shakira ofreció 12 conciertos consecutivos, la mayor cantidad de fechas que una gira realizó en ese emblemático recinto.

Cada presentación reunió a unas 65.000 personas por noche, alcanzando un total de 780.000 entradas vendidas. Debido a la extraordinaria demanda, se confirmó un concierto número 13 y último en ese estadio para el 27 de febrero.

La gira también incluyó un recordado cierre en la Argentina, donde la artista reafirmó su vigencia y poder de convocatoria, conquistando al público con las canciones de su más reciente álbum de estudio.