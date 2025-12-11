Shakira deslumbró en Vélez y emocionó al público al cantar “Acróstico” junto a sus hijos

Shakira volvió a conquistar al público argentino en su segundo show en el estadio Vélez Sarsfield, donde presentó una nueva fecha de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: Estoy Aquí”. La noche estuvo marcada por un recorrido de grandes éxitos, un potente despliegue visual y un instante cargado de emoción cuando la cantante interpretó “Acróstico” acompañada por sus hijos, Milán y Sasha.

El recital del martes se dio luego de su regreso al país el día anterior, ocasión en la que interpretó canciones como “Días de Enero” y rindió homenaje a Gustavo Cerati con “Día especial”, según informó la Agencia Noticias Argentinas. Las expectativas para la segunda función se confirmaron con un estadio colmado y un público entusiasta desde el inicio.

Un inicio energético con Ángela Torres como telonera

La velada comenzó con la presentación de Ángela Torres, quien interpretó temas de su nuevo álbum No me olvides, incluido su éxito “Favorita”. La artista agradeció al público y destacó la oportunidad de abrir el show de una de las figuras más importantes del pop latino.

Shakira, el escenario y su público: una conexión genuina

La entrada de Shakira al estadio fue recibida entre gritos y ovaciones. La colombiana atravesó el campo rodeada de fanáticos y figuras del espectáculo antes de iniciar su presentación con “La fuerte”. A lo largo del recital, repasó clásicos como “Inevitable”, “Te Felicito” y “TQG”, todos celebrados por un público que acompañó cada estrofa.

El momento más emotivo de la noche llegó con “Acróstico”. En una escena producida por Fénix Entertainment, la artista invitó al escenario a sus hijos, Milán y Sasha, quienes también participaron en el videoclip oficial del tema. Ambos acompañaron a su madre en una interpretación que conmovió a la audiencia y destacó el lazo familiar que inspira la canción.

Un cierre explosivo y más shows por delante

La segunda noche en Vélez culminó con una energía arrolladora. Shakira interpretó “Loba” y la popular “BZRP Music Session Vol. 53”, mientras el estadio se iluminaba con fuegos artificiales y caían billetes simbólicos, en referencia al lema que la artista popularizó: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

La cantante volverá a presentarse en Vélez este jueves en su último concierto en Buenos Aires. Luego, la gira continuará en Córdoba, donde ofrecerá dos funciones los días 14 y 15 de diciembre.