Shakira convocó a una semifinalista de La Voz Argentina para sus shows

La reconocida artista colombiana convocó a Nathalie Aponte, destacada participante de La Voz Argentina, para abrir sus próximos conciertos en Paraguay. La elección representa un importante impulso internacional en la carrera de la joven cantante.
La trayectoria de Nathalie Aponte, una de las figuras más destacadas de la última edición de La Voz Argentina, dio un giro decisivo este martes al conocerse que fue elegida por Shakira para ser su telonera en sus próximos conciertos en Paraguay. La decisión fue confirmada por fuentes cercanas a la producción, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La joven cantante paraguaya llegó hasta las semifinales del reality como integrante del equipo de Luck Ra, donde se destacó por su técnica vocal y su presencia escénica. Su participación en el programa de Telefe volvió a posicionar al certamen como una plataforma de proyección internacional para nuevos talentos.
Un paso clave en su carrera artística
El anuncio representa un enorme avance profesional para Aponte, quien tendrá la oportunidad de presentarse ante miles de espectadores como antesala de uno de los shows más esperados del año en Asunción. La convocatoria generó entusiasmo entre seguidores del reality y del género pop en la región.
Para el público argentino, la presencia de Shakira también traerá novedades. En el caso de los conciertos que la artista ofrecerá en el país, la encargada de abrir el espectáculo será Ángela Torres, otra reconocida figura local.
Expectativa regional
El rol de telonera de una de las artistas latinas más influyentes del mundo despertó gran expectativa entre quienes siguieron el paso de Aponte por La Voz Argentina. Su inclusión en una gira de esta magnitud se interpreta como un reconocimiento a su desarrollo artístico y a su proyección futura.
La noticia reafirmó la capacidad del programa televisivo para impulsar carreras musicales más allá de las fronteras argentinas, consolidando su impacto en la industria. (Noticias Argentinas)