Detuvieron a un hombre acusado de estafar a gente que buscaba trabajo: había salido de la cárcel hace unos meses

Un hombre de 51 años, oriundo de Nogoyá, fue detenido este miércoles tras ser sindicado como autor de múltiples estafas virtuales. Hacía pocos meses había salido de la Unidad Penal de Victoria, donde cumplió condena por delitos de la misma naturaleza. La División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Nogoyá logró sorprenderlo y capturarlo en plena vía pública, en un procedimiento que derivó además en el secuestro de evidencias potencialmente comprometedoras.

Vecinos de la ciudad habían denunciado intentos y consumaciones de perjuicios económicos bajo un patrón común: una modalidad virtual, repetida y con relatos casi idénticos utilizados para convencer a las víctimas. Incluso, algunos damnificados mencionaron que personas de localidades cercanas habían recibido propuestas similares, lo que amplió el alcance de la maniobra.

El ardid: falsas ofertas laborales y pedidos de dinero

Según pudo reconstruirse a partir de los casos denunciados, las víctimas eran contactadas tras manifestar públicamente que buscaban empleo. Quien se presentaba como supuesto encargado de Recursos Humanos ofrecía ingresar a firmas reconocidas, con sueldos competitivos y tareas rutinarias, lo que generaba confianza en quienes estaban en situación de necesidad laboral.

Mientras se sostenía la expectativa del inminente ingreso, el estafador solicitaba transferencias de dinero para cubrir supuestos uniformes, elementos de trabajo o accesorios obligatorios. Una vez que las víctimas realizaban el depósito, el contacto virtual se cortaba abruptamente y nunca llegaba a concretarse un encuentro presencial.

Investigación policial y captura en la vía pública

Ante las denuncias, la División Investigaciones desplegó tareas de campo hasta lograr la individualización del presunto autor, quien resultó ser el ex convicto. Con los indicios reunidos, el Juez de Garantías de Nogoyá, Oscar Rossi, autorizó el allanamiento y la detención solicitados por la Fiscalía.

En horas de la tarde, los policías localizaron al acusado cuando caminaba por calle 25 de Mayo. Fue detenido mientras manipulaba un teléfono celular, que quedó inmediatamente secuestrado. Luego, se llevó adelante el allanamiento ordenado, donde se incautaron otros teléfonos, anotaciones y diversos elementos que podrían estar vinculados a la maniobra investigada.

El detenido permanece alojado en la Jefatura Departamental de Nogoyá, a disposición de la investigación judicial. (Con información de Estación Plus)