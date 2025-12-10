Entrerriano transportaba $50 millones en drogas sintéticas, con su hija de 4 años y seguirá detenido

Seguirá detenido el entrerriano que transportaba éxtasis. La Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad santafesina de Rafaela, a cargo del fiscal federal Jorge Gustavo Onel, formalizó una investigación penal contra un hombre entrerriano de 30 años, oriundo de Paraná, que fue detenido mientras trasladaba por territorio santafesino, en su vehículo, y junto a su hija de 4 años, un importante cargamento de estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar en el cruce de las rutas nacionales 19 y 34, a la altura de Angélica, en el departamento Castellanos, y derivó en la incautación de 665 dosis de éxtasis, 70 de LSD, 215 gramos de “cristal” y 320 gramos de ketamina.

El caso fue expuesto por el auxiliar fiscal Pablo Micheletti durante una audiencia realizada el 28 de noviembre ante el juez de Garantías Aurelio Antonio Cuello Murua, quien dispuso 90 días de prisión preventiva para el imputado, identificado por sus iniciales como B.D.R. La acusación formal recayó sobre el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización, una figura prevista en la Ley 23.737.

Control vehicular, nerviosismo y un hallazgo millonario

La investigación se inició el 25 de noviembre, cerca de las 23, cuando personal policial de la Unidad Operativa II de la Guardia Provincial de Santa Fe detuvo la marcha de una camioneta Chevrolet Tracker que circulaba sin chapa patente frontal, en infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

Durante el control, el conductor se mostró nervioso y solo exhibió la licencia de conducir. Alegó no tener la cédula del vehículo a mano y afirmó que estaba cargada en la aplicación “Mi Argentina”, aunque no logró mostrarla. Finalmente mostró una captura de pantalla, lo que aumentó las sospechas. Los agentes consultaron el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y procedieron a revisar la unidad.

En ese momento, advirtieron el desprendimiento de una funda del asiento trasero. Al intentar corroborar las numeraciones del vehículo, divisaron una bolsa plástica blanca. Cuando le preguntaron por su contenido, el propio B.D.R. reconoció que se trataba de drogas. Dentro de una bolsa sellada encontraron las sustancias ilícitas, valuadas en aproximadamente 50 millones de pesos.

Además, le secuestraron 124.700 pesos, 400 dólares, tres teléfonos celulares y el vehículo en el que viajaba. La niña de 4 años que lo acompañaba fue inmediatamente resguardada y entregada a su madre.

Antecedentes y sospechas de vínculos con el narcotráfico

En la audiencia de formalización, la fiscalía señaló que el imputado ya contaba con un antecedente por un delito grave: una condena a 3 años de prisión en ejecución condicional por abuso sexual con acceso carnal, impuesta el 11 de agosto de 2021 por el Juzgado Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Entre Ríos.

El juez Cuello Murua consideró ese antecedente como un elemento relevante para evaluar el riesgo procesal, junto con la posible existencia de vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Por ello, dispuso la prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Allanamiento clave en Paraná: más droga y elementos

Como medida complementaria, y debido a la magnitud del hallazgo, la fiscalía solicitó una serie de diligencias probatorias. El 26 de noviembre, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paraná” de Gendarmería Nacional allanó el domicilio del imputado en la capital entrerriana.

El operativo arrojó resultados contundentes: se incautó una importante cantidad de estupefacientes, elementos para el corte, fraccionamiento y preparación de sustancias, semillas de cannabis y documentación de interés investigativo. Todo el material fue remitido a análisis para determinar si existe un circuito organizado de distribución y comercialización.

Para los investigadores, este hallazgo podría confirmar la hipótesis de que el acusado no actuaba en soledad, sino como parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas sintéticas.

Posible organización criminal y próximos pasos

En la audiencia, Micheletti detalló los elementos reunidos hasta el momento y sostuvo que la magnitud del cargamento —y su alto valor económico— permite inferir que el traslado sería parte de una operación articulada dentro de una red narcocriminal. También destacó el grado de planificación requerido para mover drogas de esa pureza y volumen por rutas nacionales.

El juez, tras escuchar los fundamentos, resolvió que la prisión preventiva por 90 días era necesaria para garantizar el avance de la pesquisa y evitar riesgos de fuga o entorpecimiento probatorio.

Durante ese plazo, la Justicia Federal buscará identificar el origen de la droga, su destino final y la posible intervención de terceros involucrados en la logística o la distribución.

Las líneas investigativas también incluyen la trazabilidad de los dispositivos electrónicos secuestrados y el análisis de comunicaciones.

Mientras tanto, el imputado permanece alojado en una dependencia federal, y la investigación continúa bajo la órbita de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela.