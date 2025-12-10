 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Participantes de la Maratón Villa Urquiza-Paraná palpitaron la nueva edición: “Es hermoso nadar en el río”

Lola Merlo y Miranda Lescano serán dos de las competidoras que dirán presente en la Maratón Villa Urquiza-Paraná, que se realizará este sábado 13 de diciembre y se transmitirá por Elonce.

10 de Diciembre de 2025
Miranda Lescano Doce y Lola Muñoz, ambas de Paraná, dirán presente.
REDACCIÓN ELONCE

Lola Merlo y Miranda Lescano serán dos de las competidoras que dirán presente en la Maratón Villa Urquiza-Paraná, que se realizará este sábado 13 de diciembre y se transmitirá por Elonce.

Este sábado 13 de diciembre se correrá la histórica Maratón Villa Urquiza-Paraná, que tendrá la participación de nadadores de Entre Ríos, del resto del país e incluso algunos de talla internacional. Todos realizarán los 21 kilómetros de extensión. Elonce transmitirá en vivo.

 

Lola Merlo y Miranda Lescano Doce son dos de las competidoras que están anotadas en la competición y buscarán representar a la ciudad capital de Entre Ríos. Ambas estuvieron presentes en el programa Buenas Noches.

 

Las nadadoras estuvieron presentes en el programa Buenas Noches. Foto: Elonce.
Merlo, de 17 años, tendrá su segunda participación: “Este año estoy bien. El año pasado sí estuve muy nerviosa, donde tuve una mala experiencia. Cuando estaba compitiendo, se me dio vuelta el bote. Ahora va a salir todo bien y ya estuvimos entrenando un montón. Fui los martes y jueves al río y los lunes, miércoles, viernes y sábado a la pileta”.

 

Sobre la experiencia de competir en la maratón, indicó: “Fue hermoso, se pasó rapidísimo. Terminé segunda en mujeres y séptima en la general. Me encantó”.

 

Miranda Lescano Doce. Foto: Elonce.
Lescano Doce fue la gran sorpresa de la última edición y compartió a Elonce su experiencia: “Obviamente la primera vez estaba nerviosa porque era chiquita y mi primera maratón. Pero, después, la pasé muy bien. Lo único que no me gustó fueron las olas. Después lo disfruté”.

 

“Mis nervios eran si iba a llegar, pero cuando iba nadando no estaba nerviosa”, destacó la adolescente de 13 años. Para esta ocasión, aseguró: “Me preparé muy bien. Los martes y jueves hacíamos doble turno y nos despertábamos a las cuatro de la mañana, íbamos a las cinco, después a la escuela, a las 14:30 río, después gimnasio y luego a nadar de vuelta. Después los lunes, miércoles y viernes era solo a la tarde”.

 

Imagen de la &uacute;ltima edici&oacute;n. Foto: Elonce.
Asimismo, destacó sus expectativas para esta maratón: “Este año es difícil porque hay gente muy buena, pero lo que quiero es ganar. Voy a dar lo mejor de mí y veré en el puesto que llegue”.

 

Lola Mu&ntilde;oz. Foto: Elonce.
Muñoz, al retomar la palabra, agregó: “Quiero disfrutar todo lo que es porque es hermoso nadar ahí (en el río). Competir y estar ahí ya es lindo”.

 

Posteriormente, Lescano Doce mostró su lado competitivo: “Si me pongo un objetivo, no paro hasta conseguirlo. Me gusta mucho ganar y también perder es parte del proceso”. Muñoz, en cambio, exclamó: “Soy más tranquila”.

 

Cantar y el pensamiento en llegar al punto final de la competencia son algunas de las estrategias de las nadadoras para cada competencia. También contaron que tienen sus estrategias, pero prefirieron no revelarlas.

 

Maratón Villa Urquiza-Paraná se desarrollará el próximo 13 de diciembre

