Participantes de la Maratón Villa Urquiza-Paraná palpitaron la nueva edición: “Es hermoso nadar en el río”

REDACCIÓN ELONCE
Lola Merlo y Miranda Lescano serán dos de las competidoras que dirán presente en la Maratón Villa Urquiza-Paraná, que se realizará este sábado 13 de diciembre y se transmitirá por Elonce.
Este sábado 13 de diciembre se correrá la histórica Maratón Villa Urquiza-Paraná, que tendrá la participación de nadadores de Entre Ríos, del resto del país e incluso algunos de talla internacional. Todos realizarán los 21 kilómetros de extensión. Elonce transmitirá en vivo.
Lola Merlo y Miranda Lescano Doce son dos de las competidoras que están anotadas en la competición y buscarán representar a la ciudad capital de Entre Ríos. Ambas estuvieron presentes en el programa Buenas Noches.
Merlo, de 17 años, tendrá su segunda participación: “Este año estoy bien. El año pasado sí estuve muy nerviosa, donde tuve una mala experiencia. Cuando estaba compitiendo, se me dio vuelta el bote. Ahora va a salir todo bien y ya estuvimos entrenando un montón. Fui los martes y jueves al río y los lunes, miércoles, viernes y sábado a la pileta”.
Sobre la experiencia de competir en la maratón, indicó: “Fue hermoso, se pasó rapidísimo. Terminé segunda en mujeres y séptima en la general. Me encantó”.
Lescano Doce fue la gran sorpresa de la última edición y compartió a Elonce su experiencia: “Obviamente la primera vez estaba nerviosa porque era chiquita y mi primera maratón. Pero, después, la pasé muy bien. Lo único que no me gustó fueron las olas. Después lo disfruté”.
“Mis nervios eran si iba a llegar, pero cuando iba nadando no estaba nerviosa”, destacó la adolescente de 13 años. Para esta ocasión, aseguró: “Me preparé muy bien. Los martes y jueves hacíamos doble turno y nos despertábamos a las cuatro de la mañana, íbamos a las cinco, después a la escuela, a las 14:30 río, después gimnasio y luego a nadar de vuelta. Después los lunes, miércoles y viernes era solo a la tarde”.
Asimismo, destacó sus expectativas para esta maratón: “Este año es difícil porque hay gente muy buena, pero lo que quiero es ganar. Voy a dar lo mejor de mí y veré en el puesto que llegue”.
Muñoz, al retomar la palabra, agregó: “Quiero disfrutar todo lo que es porque es hermoso nadar ahí (en el río). Competir y estar ahí ya es lindo”.
Posteriormente, Lescano Doce mostró su lado competitivo: “Si me pongo un objetivo, no paro hasta conseguirlo. Me gusta mucho ganar y también perder es parte del proceso”. Muñoz, en cambio, exclamó: “Soy más tranquila”.
Cantar y el pensamiento en llegar al punto final de la competencia son algunas de las estrategias de las nadadoras para cada competencia. También contaron que tienen sus estrategias, pero prefirieron no revelarlas.