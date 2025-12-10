 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Se sorteó el torneo más federal

Copa Argentina: Boca debutará con Gimnasia de Chivilcoy y River ante Ciudad de Bolívar

El torneo que tiene como vigente campeón a Independiente Rivadavia de Mendoza celebrará su 14° competición. A qué equipo se enfrentarán en el debut, Racing, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes y Rosario Central.

10 de Diciembre de 2025
Se sortea la Copa Argentina.
Se sortea la Copa Argentina. Foto: (Prensa River / Fotobaires).

El torneo que tiene como vigente campeón a Independiente Rivadavia de Mendoza celebrará su 14° competición. A qué equipo se enfrentarán en el debut, Racing, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes y Rosario Central.

El sorteo de la Copa Argentina determinó que Boca Juniors y River Plate se crucen con dos equipos del Torneo Federal A en los 32avos. de final. El Xeneize se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que el Millonario lo hará ante Ciudad de Bolivar.

 

Además, Racing enfrentará a San Martín de Formosa, mientras que Independiente se cruzará con Atenas de Río Cuarto. En tanto, San Lorenzo tendrá un cruce con Deportivo Rincón (Neuquén), mientras que Huracán lo hará ante Olimpo de Bahía Blanca.

Se sortea la Copa Argentina. (Copa Argentina TW)
Se sortea la Copa Argentina. (Copa Argentina TW)

 

De Primera División son los 30 equipos los que van a formar parte, incluido el último campeón Independiente Rivadavia, que se quedó sin su figura Sebastián Villa. El resto de los clasificados, son divididos entre las 4 categorías inferiores a la primera, Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Federal A y Primera C. El último clasificado para el año que viene fue Claypole.

Los 64 confirmados para disputar una nueva edici&oacute;n de la Copa Argentina en 2026 (Foto: X @Copa_Argentina)
Los 64 confirmados para disputar una nueva edición de la Copa Argentina en 2026 (Foto: X @Copa_Argentina)

 

Todos los cruces de 32avos de final de la Copa Argentina

 

As&iacute; qued&oacute; el cuadro para los 32avos de la Copa Argentina 2026 (Foto: X @LucasBeltramo)
Así quedó el cuadro para los 32avos de la Copa Argentina 2026 (Foto: X @LucasBeltramo)

Todos los cruces:

 

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

River vs. Ciudad Bolívar

Racing vs. San Martín de Formosa

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón (Neuquén)

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto

Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo

Belgrano de Córdoba vs. Atlético de Rafaela

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (Córdoba)

Newell´s vs. Acassuso

Lanús vs. Sarmiento La Banda (Santiago del Estero)

Banfield vs. Real Pilar

Vélez vs. Deportivo Armenio

Argentinos Juniors vs. Midland

Platense vs. Argentino de Monte Maíz

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú

Estudiantes (RC) vs. San Martín (Tucumán)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

Tigre vs. Claypole

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Unión vs. Agropecuario

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Instituto de Córdoba vs. Atlanta

Barracas Central vs. Temperley

Temas:

Copa Argentina 2026 Boca Juniors River Plate Racing Rosario Central
