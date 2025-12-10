Copa Argentina: Boca debutará con Gimnasia de Chivilcoy y River ante Ciudad de Bolívar

El torneo que tiene como vigente campeón a Independiente Rivadavia de Mendoza celebrará su 14° competición. A qué equipo se enfrentarán en el debut, Racing, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes y Rosario Central.
El sorteo de la Copa Argentina determinó que Boca Juniors y River Plate se crucen con dos equipos del Torneo Federal A en los 32avos. de final. El Xeneize se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que el Millonario lo hará ante Ciudad de Bolivar.
Además, Racing enfrentará a San Martín de Formosa, mientras que Independiente se cruzará con Atenas de Río Cuarto. En tanto, San Lorenzo tendrá un cruce con Deportivo Rincón (Neuquén), mientras que Huracán lo hará ante Olimpo de Bahía Blanca.
De Primera División son los 30 equipos los que van a formar parte, incluido el último campeón Independiente Rivadavia, que se quedó sin su figura Sebastián Villa. El resto de los clasificados, son divididos entre las 4 categorías inferiores a la primera, Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Federal A y Primera C. El último clasificado para el año que viene fue Claypole.
Todos los cruces de 32avos de final de la Copa Argentina
Todos los cruces:
Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
River vs. Ciudad Bolívar
Racing vs. San Martín de Formosa
San Lorenzo vs. Deportivo Rincón (Neuquén)
Independiente vs. Atenas de Río Cuarto
Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca
Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo
Belgrano de Córdoba vs. Atlético de Rafaela
Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (Córdoba)
Newell´s vs. Acassuso
Lanús vs. Sarmiento La Banda (Santiago del Estero)
Banfield vs. Real Pilar
Vélez vs. Deportivo Armenio
Argentinos Juniors vs. Midland
Platense vs. Argentino de Monte Maíz
Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú
Estudiantes (RC) vs. San Martín (Tucumán)
Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever
Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta
Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez
Aldosivi vs. San Miguel
Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
Tigre vs. Claypole
Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
Unión vs. Agropecuario
San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
Instituto de Córdoba vs. Atlanta
Barracas Central vs. Temperley