Universidades reclaman paritarias urgentes en medio del paro nacional

El sistema universitario argentino inició el ciclo lectivo en medio de un clima de fuerte conflictividad. Docentes y trabajadores no docentes convocaron a un paro nacional del 16 al 21 de marzo, mientras las autoridades universitarias insisten en que la prioridad es que el Gobierno convoque a negociaciones paritarias para recomponer los salarios.

La disputa se desarrolla en el marco del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025. La norma había sido aprobada por el Congreso tras superar incluso un veto presidencial, pero su implementación todavía no se concretó, lo que derivó en una controversia judicial entre universidades y el Gobierno nacional.

El proyecto original sintetizaba varios de los reclamos de los gremios universitarios: actualización salarial, aumento de los gastos de funcionamiento, recomposición de becas estudiantiles e inversiones en infraestructura. Sin embargo, ante el revés judicial, el Ejecutivo decidió evaluar alternativas y convocó a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para anticiparles que presentaría un nuevo proyecto con un esquema de financiamiento más ajustado a sus objetivos fiscales.

Reclamo por recomposición salarial

Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del CIN, explicó que existe preocupación en el sistema universitario por la situación salarial. El dirigente señaló que circula un borrador de proyecto oficial, aunque aclaró que no hay confirmación de que se trate de una iniciativa formal.

Según advirtió, el documento que comenzó a analizarse reduce algunos de los puntos contemplados en la ley original y se aleja del planteo inicial de los gremios. En ese sentido, remarcó que el reclamo principal es la actualización de los salarios en función de la inflación.

Alpa recordó que el 97% del presupuesto universitario se destina al pago de sueldos, por lo que la discusión salarial resulta central para el funcionamiento del sistema. “Lo más urgente es que el Gobierno llame a paritarias”, sostuvo.

El último acuerdo paritario se firmó en octubre de 2024 y el incremento más reciente fue en diciembre de ese año, cuando el Ejecutivo otorgó un aumento del 2% por decreto.

Diferencias sobre el financiamiento

La ley sancionada en 2025 contemplaba un incremento del financiamiento universitario equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En contraste, el borrador que analiza el Gobierno no contempla la brecha salarial acumulada durante los primeros años de gestión de Javier Milei. Según la federación docente CONADU, esa pérdida alcanza aproximadamente el 53% frente a la inflación.

El esquema alternativo propone que el financiamiento se ajuste únicamente si la inflación supera el 14,3%, algo que podría ocurrir recién hacia mediados de año si se mantiene el actual ritmo inflacionario cercano al 2,9% mensual.

Además, la propuesta oficial incluiría un aumento salarial del 12,3% distribuido en tres tramos: marzo, julio y septiembre.

Protestas y nuevas medidas de fuerza

Ante este escenario, los gremios universitarios ratificaron un plan de lucha que comenzará con el paro nacional del 16 al 21 de marzo. Las organizaciones sindicales también adelantaron nuevas medidas para las semanas del 30 de marzo y del 27 de abril.

El cronograma incluye además una Marcha Federal Universitaria prevista para el 23 de abril y la instalación de carpas de protesta en distintas capitales provinciales.

Mientras tanto, el debate legislativo permanece paralizado. Las comisiones de Educación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados todavía no se conformaron.

Expectativa por el diálogo con el Gobierno

Al analizar la relación con el Ejecutivo, Alpa sostuvo que las autoridades universitarias mantienen canales de diálogo con funcionarios del área educativa, aunque aclaró que el vínculo debe traducirse en decisiones concretas en materia presupuestaria.

En ese sentido, explicó que desde el sistema universitario existe disposición a continuar las conversaciones con el Gobierno. Sin embargo, insistió en que la solución inmediata podría comenzar con la reapertura de las negociaciones salariales.

También señaló que el objetivo central es garantizar el funcionamiento de la universidad pública, aunque reconoció que las medidas de fuerza reflejan el malestar acumulado en el sector durante los últimos años.

“Hay mucha decepción del docente y no docente, porque la ley de financiamiento se veía como una posibilidad de recuperar el salario y eso no se ve”, afirmó.

Debate interno en las universidades

El conflicto también será analizado en el próximo plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, que se realizará el 27 de marzo en la provincia de La Pampa.

Durante ese encuentro se renovarán autoridades del organismo y se evaluará la situación del sistema universitario. Alpa explicó que el plenario servirá para seguir discutiendo estrategias institucionales frente al conflicto, aunque aclaró que muchas decisiones vinculadas a las protestas corresponden directamente a los gremios.

En la reunión también participarán representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y delegados de las organizaciones sindicales, quienes analizarán el impacto de las medidas de fuerza y la continuidad del reclamo.