Árbol de Navidad de chocolate en Gilbert: “Fue especial”, aseguró el intendente

La localidad de Gilbert llevó a cabo una celebración navideña en la que se presentó el árbol de chocolate más grande del país. La actividad reunió a vecinos del pueblo y de localidades cercanas, y tuvo lugar el lunes por la noche en un espacio cubierto acondicionado para la ocasión. La estructura alcanzó los 2,40 metros de altura, 2,89 metros de circunferencia y más de 110 kilos de chocolate con maní.

Mariano Lacoste, intendente de Gilbert, exclamó el surgimiento de la propuesta: “Nació a partir del emprendimiento de Carpa Azul, dentro de lo que es nuestra propuesta con los emprendedores, que fue salir por toda la Microrregión. Ahí fuimos a esta familia Fernández que tiene este emprendimiento. Nos llamaron hace 20 días o un mes y nos propusieron poner el árbol acá. Nos dijeron que iban por un nuevo desafío, les parecía bueno traerlo a Gilbert por todos lo que estábamos haciendo con los emprendedores. Ahí aprovechamos el día de la Virgen en un día tan especial presentar ese árbol”.

Mariano Lacoste dialogó con el equipo de Buenas Noches. Foto: Elonce.

“Carpa Azul inició en Pueblo Belgrano, llegaron a Gualeguaychú y este año decidieron salir del ejido de Gualeguaychú. Es el emprendimiento que ganó el campeonato mundial del alfajor. Han pegado un salto de calidad y un mérito familiar tremendo. Estamos muy contentos que nos hayan elegido a nosotros, con toda la repercusión que genera eso. Para ellos, es una forma de devolverle a la comunidad todo el acompañamiento que le dieron a su apoyo profesional”, agregó.

Gilbert “tiene 2.000 habitantes, es una ciudad que vive exclusivamente del agro. No hay industrias, hay pocos talleres. Dan trabajo en la cosecha, pero nosotros nos abocamos para darle las herramientas para el día de mañana porque estamos convencidos que la educación es lo que nivela las comunidades. Nos enfocamos en eso durante un año, estuvimos armando los talleres y fue un trabajo arduo. Vimos el resultado porque el año pasado se recibieron 60 personas adultas y este año con 58 personas que le entregamos diplomas de distintos talleres (mecánica, tapicería). Para nosotros es una herramienta para que el día de mañana salgan a trabajar”.

Foto: Elonce.

A su vez, el jefe municipal detalló: “Es una comunidad muy católica y religiosa. Trabajamos en comunidad todas las instituciones. El municipio acompaña todas las instituciones y son la cara visible que nos ayudan a contener. Se trata de trabajar todos en comunidad y buscar resolver la problemática del vecino o de los chicos. Es prioridad para nosotros todo lo que es niñez”.