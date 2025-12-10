El Complejo Toma Vieja se pone a punto para la apertura: con qué cuenta

Con trabajos de limpieza, pintura y mantenimiento en sus instalaciones, el Complejo Toma Vieja se prepara para abrir sus puertas y ofrecer una experiencia única a residentes y turistas.
El Complejo Toma Vieja se encuentra en plena puesta a punto para abrir sus puertas a los vecinos y turistas en breve. Desde los primeros días de este mes, el personal municipal ha estado trabajando en las instalaciones, especialmente en las piletas, para asegurarse de que todo esté en condiciones óptimas para la temporada de verano. Los trabajos incluyen limpieza, pintura y mantenimiento general, y están orientados a ofrecer un espacio seguro y agradable para quienes visitan el lugar.
El sitio, ubicado en la zona noreste de la capital provincial, sobre Blas Parera 3914, es uno de los complejos recreativos más queridos por las familias locales. Con 20 hectáreas, el predio cuenta con amplias piscinas recreativas y de natación, un sector de asadores, juegos infantiles y canchas deportivas. Además, su vasto espacio verde ofrece el entorno perfecto para disfrutar de diversas actividades al aire libre.
Preparativos para el inicio de la temporada
Mientras se ultimaban los detalles de limpieza y pintura en las piletas, se avanza en la adecuación de otros espacios para que todo esté listo para la apertura oficial. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de inicio, las autoridades locales aseguran que la espera no será larga. En los próximos días, se anunciarán tanto la fecha de apertura como el costo de entrada al camping y las piletas. La expectativa es que, con todos los trabajos de mantenimiento realizados, el complejo reciba a los visitantes en idóneas condiciones.
Un espacio natural para disfrutar al aire libre
Es el lugar ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza y actividades al aire libre. Este complejo se ha ganado la preferencia de las familias, no solo por sus instalaciones sino también por el entorno natural que lo rodea. Además de las piscinas, el espacio incluye sectores para hacer asados, jugar al fútbol o disfrutar de una caminata al aire libre. La puesta a punto del complejo es parte de los esfuerzos para garantizar que este espacio siga siendo un destino privilegiado para quienes buscan un respiro de la rutina.