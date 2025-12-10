Tras colocación de nueva cañería, realizan tareas de bacheo en sobre calle 3 de Febrero

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná realiza trabajos vinculados a la obra de red de impulsión de agua potable, que tiene como objetivo optimizar el abastecimiento en la zona oeste. Este miércoles se llevan adelante tareas de bacheo en los sectores donde ya se colocó la nueva cañería.
Comenzaron los trabajos de bacheo en calle 3 de Febrero, entre Fraternidad y Don Bosco, de la ciudad de Paraná. Las intervenciones forman parte de un proyecto más amplio que incluye la repavimentación de tramos afectados por el desgaste, así como mejoras en la infraestructura vial, supo Elonce.
Si bien en un primer momento no se interrumpió el tránsito, luego se cortó el tramo de 3 de Febrero, entre Fraternidad y Tacuarí. A medida que avancen los trabajos, otros sectores de la calle también serán cerrados al tráfico para facilitar las tareas de reparación.
Los trabajos de bacheo se ejecutan desde las 7 hs de este miércoles y hasta la finalización de las tareas. La intervención forma parte de la etapa final de la obra de impulsión de 500 mm, contemplada en el Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable.
El tramo corresponde al sector donde recientemente se realizó el cruce a cielo abierto de la cañería, debido a la presencia de interferencias con otras infraestructuras.
Además, se llevarán adelante tareas de bacheo sobre calle Vucetich, entre 3 de Febrero y Grella.
La Municipalidad solicita precaución al circular por estas zonas y agradece la comprensión de los vecinos ante las molestias temporales que estas tareas puedan generar.