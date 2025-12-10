Intensifican controles para garantizar los carriles exclusivos para el transporte de pasajeros

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná implementó un operativo para garantizar la circulación en los carriles exclusivos del transporte urbano. El agente Jorge Yanovsky detalló a Elonce las infracciones más frecuentes y las disposiciones de la ordenanza vigente.
La Municipalidad de Paraná desarrolló un operativo especial de control vehicular en el casco céntrico para ordenar la circulación en los carriles exclusivos del transporte de pasajeros. La medida se enmarcó en el nuevo esquema de movilidad que implementó el Ejecutivo y que introdujo modificaciones en los recorridos y frecuencias del servicio urbano.
Por orden de la intendenta Rosario Romero y la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel, la Dirección de Tránsito definió lineamientos "para mantener despejados los sectores por donde circulan las nuevas unidades del transporte urbano de pasajeros".
Infracciones más frecuentes y normativa vigente
En la oportunidad, el agente de Tránsito, Jorge Yanovsky, explicó a Elonce que las infracciones con mayor registro fueron la obstrucción del carril exclusivo para el transporte de pasajeros, la ocupación de espacios destinados al ascenso y descenso de pasajeros y el estacionamiento en esquinas u ochavas, consideradas "faltas graves" por la normativa municipal "porque se perjudica el viraje de los nuevos colectivos".
Recordó que el marco regulatorio estuvo determinado por la ordenanza 10.257 y que recientemente se incorporó el decreto 2.473, que amplió la prohibición de estacionamientos en carriles exclusivos de colectivos entre las 6 y las 21. Hasta la semana anterior, ese límite regía solo hasta las 15.30.
Yanovsky indicó que la Guardia de Tránsito funcionó las 24 horas y que, ante la detección de faltas graves, se aplicará el acarreo del vehículo al depósito municipal. Entre ellas, mencionó la obstrucción del carril exclusivo y el estacionamiento en sectores peligrosos, como esquinas y ochavas.
Sobre el uso del carril exclusivo para el transporte de pasajeros
En la oportunidad, remarcó que permanece prohibida la circulación de vehículos particulares por el carril exclusivo para el transporte de pasajeros, “excepto las emergencias”.
Yanovsky explicó que los conductores deben mantenerse en su carril y no interferir el paso del transporte urbano. Pero aclaró que, por ejemplo, si un vehículo debe ingresar al carril exclusivo para acceder a un estacionamiento, tiene que hacerlo “con precaución y sin interrumpir el tránsito del colectivo”.
Indicó que, en zonas comerciales, se coordinó la carga y descarga para evitar congestionamientos y mantener la transitabilidad.
Finalmente, Yanovsky apeló a la colaboración de los vecinos para no estacionar en lugares prohibidos y utilizar el servicio de colectivos urbanos, que incorporó además la aplicación Arriba Paraná para conocer en tiempo real la llegada de las nuevas unidades.