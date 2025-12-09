La Municipalidad realiza tareas de bacheo en calles donde se hicieron obras en la red de agua

Avanza la mejora del servicio de agua potable y se realizan tareas de bacheo en sectores intervenidos. Este miércoles, se llevarán adelante tareas de bacheo y recomposición de la calzada en los sectores donde ya se colocó la nueva cañería.
Avanza la mejora del servicio de agua potable y se realizan tareas de bacheo en sectores intervenidos. La Municipalidad de Paraná continúa con los trabajos vinculados a la obra de red de impulsión de agua potable, que tiene como objetivo optimizar el abastecimiento en la zona oeste de la ciudad.
Los trabajos de bacheo se ejecutarán sobre calle 3 de Febrero, entre Don Bosco y Fraternidad, desde las 7 hs y hasta la finalización de las tareas.
La intervención forma parte de la etapa final de la obra de impulsión de 500 mm, contemplada en el Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable.
El tramo corresponde al sector donde recientemente se realizó el cruce a cielo abierto de la cañería, debido a la presencia de interferencias con otras infraestructuras.
Bacheo en calle Vucetich
Además, se llevarán adelante tareas de bacheo sobre calle Vucetich, entre 3 de Febrero y Grella.
La Municipalidad solicita precaución al circular por estas zonas y agradece la comprensión de los vecinos ante las molestias temporales que estas tareas puedan generar.