Así quedaron conformadas las zonas para el Apertura y Clausura 2026

La Asociación del Fútbol Argentino sorteó las zonas para los el Torneo Apertura y el Clausura 2026 y sus correspondientes fixtures. Además, se reafirmó que el formato será el mismo que el de este año, ya que tanto el Apertura como el Clausura contarán con 16 fechas en la fase regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un encuentro interzonal y su correspondiente clásico.
Luego, los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que serán de eliminación directa hasta conocer al campeón.
La Zona A estará conformada por Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riesta, Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba, Platense, Vélez, Estudiantes de La Plaza, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell´s, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.
La Zona B, por su parte, contará con la presencia de River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield, Rosario Central, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.
Así quedaron conformados interzonales adicionales
Vélez vs. River
Barracas vs. Platense
Talleres vs. Rosario Central
Sarmiento vs. Estudiantes de La Plata
Defensa y Justicia vs. Belgrano
Argentinos vs. Lanús
Boca vs. Racing
Independiente Rivadavia vs. Independiente
Unión vs. Aldosivi
Atlético Tucumán vs. Instituto
San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto
Gimnasia vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Central Córdoba vs. Tigre
Huracán vs. Riestra
Newell’s vs. Banfield