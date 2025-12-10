“El mejor regalo que se le puede dar a un niño internado en el servicio de oncología es la sangre”

REDACCIÓN ELONCE
Durante una colecta realizada en la sede del CAE en Paraná, una médica explicó los requisitos para donar sangre y detalló que el banco atraviesa una baja de reservas por el fin de año. Integrantes de Arco Iris y donantes contaron sus experiencias a Elonce.
Se desarrolló una colecta externa de sangre, este miércoles en la sede central de Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná. La actividad fue impulsada por autoridades de la entidad deportiva, junto a responsables del servicio de Hemoterapia del hospital San Roque y referentes de la asociación civil Arco Iris.
Al respecto, la médica del área de Hemoterapia, Sofía Rivero, informó a Elonce que la colecta realizada formó parte de las últimas actividades del año, remarcó que la sangre constituye “la materia prima” del servicio y que su disponibilidad depende exclusivamente de los donantes.
En la oportunidad, Rivero explicó las condiciones necesarias para donar: puede hacerlo cualquier persona entre 18 y 65 años que se encuentre en buen estado de salud; e indicó que quienes toman medicación de forma crónica deben realizar una consulta previa.
“Todos podemos donar en algún momento y siempre es bienvenido”, destacó, pero aclaró que no pueden ser donantes quienes se hayan realizado cirugías, tatuajes, perforaciones ni tratamientos estéticos en el último año.
Respecto de la situación actual, la médica mencionó que el banco de sangre atraviesa un período complejo. Explicó que “el fin de año y la época del verano suele ser más complicada porque hay menos flujo de donantes”, por lo que las colectas externas resultan relevantes para sostener el abastecimiento.
Celebrar un cumpleaños donando sangre
Durante la actividad, Silvia Bustos, integrante de Arco Iris, fundamentó el acompañamiento de la entidad en la necesidad de reforzar las reservas de sangre destinadas al tratamiento de pacientes, especialmente niños. Sostuvo que “el mejor regalo que se le puede dar a un niño internado en el servicio de oncología es la sangre”.
En la ocasión, Bustos también compartió una experiencia personal relacionada con la donación de sangre. Recordó que conoció a la organización hace una década y que, desde entonces, decidió celebrar su cumpleaños donando sangre. “Ya que la vida me regala un año más, yo regalo eso. El regalo de mis amigos es donar sangre a los niños de oncología”, manifestó.
Explicó que la motivación surgió de situaciones atravesadas por familiares y allegados; y afirmó que la necesidad de sangre alcanza a personas de distintas edades. De hecho, consideró que "debería existir un compromiso regular para donar sangre cada cuatro meses".
Experiencias de donantes durante la colecta
Entre los presentes, se encontraba Javier, médico y donante habitual. Contó que finalizó el procedimiento en pocos minutos y remarcó que no sintió molestias. Invitó a la sociedad a sumarse al gesto y expresó que se trató de “un acto de conciencia, un acto de amor hacia el prójimo”.
La actividad se desarrolló con la presencia de voluntarios, donantes y representantes de organizaciones que promovieron la participación. El encuentro buscó reforzar las reservas ante la disminución estacional y recordar los requisitos para acceder a la donación de sangre.