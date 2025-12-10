 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Colecta externa de sangre en sede del CAE

“El mejor regalo que se le puede dar a un niño internado en el servicio de oncología es la sangre”

Durante una colecta realizada en la sede del CAE en Paraná, una médica explicó los requisitos para donar sangre y detalló que el banco atraviesa una baja de reservas por el fin de año. Integrantes de Arco Iris y donantes contaron sus experiencias a Elonce.

10 de Diciembre de 2025
Colecta externa de sangre en sede del CAE
Colecta externa de sangre en sede del CAE Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Durante una colecta realizada en la sede del CAE en Paraná, una médica explicó los requisitos para donar sangre y detalló que el banco atraviesa una baja de reservas por el fin de año. Integrantes de Arco Iris y donantes contaron sus experiencias a Elonce.

Se desarrolló una colecta externa de sangre, este miércoles en la sede central de Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná. La actividad fue impulsada por autoridades de la entidad deportiva, junto a responsables del servicio de Hemoterapia del hospital San Roque y referentes de la asociación civil Arco Iris.

 

Al respecto, la médica del área de Hemoterapia, Sofía Rivero, informó a Elonce que la colecta realizada formó parte de las últimas actividades del año, remarcó que la sangre constituye “la materia prima” del servicio y que su disponibilidad depende exclusivamente de los donantes.

Colecta externa de sangre en sede del CAE (foto Elonce)
Colecta externa de sangre en sede del CAE (foto Elonce)

En la oportunidad, Rivero explicó las condiciones necesarias para donar: puede hacerlo cualquier persona entre 18 y 65 años que se encuentre en buen estado de salud; e indicó que quienes toman medicación de forma crónica deben realizar una consulta previa.

 

“Todos podemos donar en algún momento y siempre es bienvenido”, destacó, pero aclaró que no pueden ser donantes quienes se hayan realizado cirugías, tatuajes, perforaciones ni tratamientos estéticos en el último año.

 

Respecto de la situación actual, la médica mencionó que el banco de sangre atraviesa un período complejo. Explicó que “el fin de año y la época del verano suele ser más complicada porque hay menos flujo de donantes”, por lo que las colectas externas resultan relevantes para sostener el abastecimiento.

 

Celebrar un cumpleaños donando sangre

 

Durante la actividad, Silvia Bustos, integrante de Arco Iris, fundamentó el acompañamiento de la entidad en la necesidad de reforzar las reservas de sangre destinadas al tratamiento de pacientes, especialmente niños. Sostuvo que “el mejor regalo que se le puede dar a un niño internado en el servicio de oncología es la sangre”.

Silvia Bustos, integrante de Arco Iris (foto Elonce)
Silvia Bustos, integrante de Arco Iris (foto Elonce)

En la ocasión, Bustos también compartió una experiencia personal relacionada con la donación de sangre. Recordó que conoció a la organización hace una década y que, desde entonces, decidió celebrar su cumpleaños donando sangre. “Ya que la vida me regala un año más, yo regalo eso. El regalo de mis amigos es donar sangre a los niños de oncología”, manifestó.

 

Explicó que la motivación surgió de situaciones atravesadas por familiares y allegados; y afirmó que la necesidad de sangre alcanza a personas de distintas edades. De hecho, consideró que "debería existir un compromiso regular para donar sangre cada cuatro meses".

 

Experiencias de donantes durante la colecta

 

Entre los presentes, se encontraba Javier, médico y donante habitual. Contó que finalizó el procedimiento en pocos minutos y remarcó que no sintió molestias. Invitó a la sociedad a sumarse al gesto y expresó que se trató de “un acto de conciencia, un acto de amor hacia el prójimo”.

Colecta externa de sangre en sede del CAE (foto Elonce)
Colecta externa de sangre en sede del CAE (foto Elonce)

La actividad se desarrolló con la presencia de voluntarios, donantes y representantes de organizaciones que promovieron la participación. El encuentro buscó reforzar las reservas ante la disminución estacional y recordar los requisitos para acceder a la donación de sangre.

Temas:

colecta externa de sangre hospital San Roque
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso