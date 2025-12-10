Asaltaron a colectivero de La Paz y le robaron la recaudación: demoraron a dos sospechosos con antecedentes

Un chofer de colectivo urbano de La Paz fue asaltado con un arma blanca durante su último recorrido. Los ladrones sustrajeron dinero, un celular y efectos personales. La Policía identificó a dos sospechosos con antecedentes tras un operativo.
Asaltaron a un chofer de la empresa Malvinas Argentinas, que brinda el servicio de transporte urbano de pasajeros en La Paz; el damnificado denunció que dos personas abordaron la unidad y uno de ellos lo amenazó colocándole un arma blanca en el abdomen. El hecho de inseguridad ocurrió este miércoles cuando el colectivero realizaba su último recorrido en avenida Hipólito Yrigoyen al 4000.
Según la denuncia del trabajador, de 34 años, los asaltantes le sustrajeron la recaudación del día, estimada en 250.000 pesos, un teléfono celular Samsung A22 perteneciente a la empresa y una mochila verde y negra con elementos personales, entre ellos una toalla y un par de anteojos de sol con su estuche. Tras cometer el robo, ambos hombres se dieron a la fuga.
Identificaron a dos sospechosos
Tras la denuncia, personal policial intensificó recorridas en la zona con el objetivo de identificar a los ladrones y recuperar los elementos sustraídos. Cerca de la 01.30, efectivos que patrullaban el barrio Nuestra Señora de la Paz divisaron a dos hombres con características similares a las aportadas por el chofer. Al advertir la presencia policial, ambos corrieron e ingresaron a un domicilio.
La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal, que dispuso un allanamiento inmediato en el lugar. Durante el procedimiento no se localizaron los elementos denunciados como robados, aunque los efectivos documentaron coincidencias en las vestimentas de los sujetos con la descripción aportada por la víctima.
Los dos hombres, de 36 y 25 años, fueron identificados formalmente. De acuerdo con la información policial, ambos registraban antecedentes. Por el momento no se dispuso detención y la causa continúa en investigación.
Investigación en curso
La Policía de La Paz mantiene las acciones tendientes a esclarecer el robo, con la búsqueda de posibles testigos, relevamiento de cámaras de seguridad y verificación de movimientos en la zona próxima al hecho.
El caso quedó en manos de la Fiscalía, que continuará reuniendo elementos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos en el marco de la investigación, que fue caratulada como Robo calificado con arma blanca.