Homicidio en Paraná: revelan cómo se produjo y la identidad de la víctima

En la madrugada de este miércoles, se produjo un nuevo homicidio: un joven de 21 años falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en inmediaciones de calles Almirante Brown e Isabel Guevara de la ciudad de Paraná.

Según informaron desde la Policía a Elonce, la víctima fue identificada como Eduardo Juan Manuel Silva, mientras que el presunto autor del disparo, un menor de 16 años, quedó detenido y alojado en la dependencia de Minoridad.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo a los primeros datos aportados por los investigadores, Silva se trasladaba en un Fiat Siena junto a dos amigos. Al llegar a un pasillo donde reside el adolescente involucrado, descendió del vehículo y en ese momento recibió un disparo en la cabeza.

Fuentes policiales indicaron que el menor que manipulaba el arma se encontraba acompañado por cuatro jóvenes, entre ellos dos hermanos de la víctima, presentes al momento del disparo.

Detención y secuestro del arma

En el lugar intervino el padre del adolescente de 16 años, quien reconoció que su hijo sería el probable autor del disparo. El hombre permitió el ingreso del personal policial a la vivienda, donde el menor fue ubicado y posteriormente detenido.

Las diligencias continuaron dentro del domicilio, donde los efectivos lograron secuestrar un revólver calibre 38, que habría sido utilizado en el hecho, considerado una evidencia clave para avanzar en la investigación.

Actuación judicial y pericias

El cuerpo de Silva fue trasladado a la morgue de Oro Verde para la realización de la autopsia correspondiente. En tanto, el adolescente quedó a disposición de la Justicia y fue derivado a Minoridad.

En el lugar del hecho trabajó personal de Criminalística, bajo las directivas de la fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos, y de Clarisa Aiello, de la Sub Unidad de Niños y Adolescentes. Elonce.com