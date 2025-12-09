Secuestran pastillas en una camioneta vinculada al detenido por choque fatal en ruta 32

Durante la tarde de este martes, personal de la Comisaría Seguí llevó adelante una inspección vehicular vinculada al detenido por choque fatal en ruta 32, procedimiento que fue autorizado por el Juzgado de Garantías N° 5 de Paraná, a cargo del Dr. Elvio Garzón. La diligencia se enmarca en un legajo de Fiscalía que investiga un accidente de tránsito con dos fallecidos, y que derivó en diversas medidas complementarias.

La orden judicial contemplaba la búsqueda y posible secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok relacionada con el caso. Si bien la medida se originó en la causa del accidente, la disposición del juzgado incluyó parámetros contemplados en la legislación vigente sobre estupefacientes, dada la necesidad de descartar cualquier otro tipo de delito conexo.

La zona donde había ocurrido el choque fatal en la ruta 32.

El operativo se realizó de forma conjunta con un perro antinarcóticos, cuya participación es habitual en procedimientos de este tipo. En un primer momento, el animal no detectó rastros de sustancias ilícitas, pero el personal policial continuó con la requisa completa del rodado, tal como exige el protocolo.

Hallazgo de una bolsa con blisters de pastillas y elementos sospechosos

Durante la inspección manual, los efectivos localizaron en el asiento trasero una bolsa negra con la inscripción “OSSIRA”. En su interior había múltiples blisters con pastillas de diferentes colores y grabados, además de varias unidades sueltas sin identificación precisa. La presencia de estos elementos llamó la atención de los agentes, por lo que se procedió al secuestro inmediato para su análisis posterior.

Aunque aún no se determinó la composición química de las pastillas, la diversidad de inscripciones y la forma en que estaban empaquetadas motivaron que el material fuera remitido a la Fiscalía de Delitos Complejos. Las autoridades consideran crucial establecer si se trata de medicación legal, sustancias controladas o posibles drogas de diseño, algo que deberá ser confirmado por peritajes de laboratorio.

La fiscal a cargo, Dra. Patricia Yedro, fue notificada de manera inmediata sobre los resultados del procedimiento y dispuso la continuidad de las investigaciones, tanto en lo referente al origen de los comprimidos como al posible vínculo con el rodado requisado. Fuentes judiciales indicaron que no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. (Con información de Javier Aragón)