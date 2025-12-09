Trágico choque en Ruta 32: el conductor de la camioneta continúa detenido y realizarán peritajes

Dos jóvenes de 18 y 19 años, identificados como Juan Carlos Müller De Campos y Sasha Grandoli Riquelme, fallecieron el domingo por la noche al ser colisionados por una camioneta cuando circulaban en una moto de 110 cc sobre el kilómetro 24,5 de la Ruta 32, en el tramo que une Seguí y Viale. El hecho ocurrió alrededor de las 20.30, cuando ambos se dirigían en dirección a Crespo y fueron embestidos desde atrás por una Volkswagen Amarok.

Trágico choque en Ruta 32

De acuerdo con los primeros datos policiales, el impacto fue de tal magnitud que ambos ocupantes de la moto perdieron la vida de manera inmediata. En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 42 años oriundo de Roque Sáenz Peña (Chaco), salió ileso y quedó detenido a disposición de la Justicia.

El avance de la causa y la situación del conductor

La segunda jefa de Operaciones, Cecilia Galiano, confirmó que el responsable del vehículo de mayor porte continuaba detenido este lunes. “Todavía está en Tribunales, se tienen que realizar nuevas pericias con testigos y se conectará una computadora al vehículo para determinar velocidad y diversas circunstancias”, explicó.

Galiano precisó que el hombre fue sometido a todos los estudios de rigor. “Se le hicieron todos los estudios correspondientes. El conductor es de Chaco”, añadió.

La Justicia ordenó una serie de pruebas clave sobre la camioneta para reconstruir la mecánica del siniestro. Entre ellas, figura la extracción de datos de la central electrónica del vehículo, lo que permitirá conocer parámetros técnicos como velocidad, aceleración, frenado y comportamiento previo al impacto.

Peritajes y reconstrucción del siniestro

Las autoridades trabajan sobre dos líneas centrales:

La velocidad a la que circulaba la Amarok al momento de la colisión.

La visibilidad y condiciones del tramo donde ocurrió el choque.

Además, se espera el testimonio de personas que se encontraban en la zona y que podrían aportar información sobre la dinámica del siniestro. Una vez reunidos los informes técnicos, la Fiscalía evaluará la continuidad de la detención del conductor y las eventuales imputaciones.