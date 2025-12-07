 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En la noche del domingo

Murieron dos personas tras un choque entre una moto y una camioneta en la ruta 32

En el trayecto que une las localidades de Seguí y Viale, se produjo un fatal accidente en la ruta 32 que terminó con la vida de dos personas que iban a bordo de una moto, tras ser impactada por una camioneta. Se confirmaron las identidades.

7 de Diciembre de 2025
La zona del accidente.
La zona del accidente. Foto: Puerto FM Seguí.

REDACCIÓN ELONCE

La noche de este domingo se produjo un trágico accidente en la ruta 32, en el kilómetro 23 del tramo Viale-Seguí, que dejó como saldo la muerte de dos personas.

 

El siniestro se produjo alrededor de las 20:30, cuando una camioneta, una Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 42, colisionó violentamente con una moto de 110 cilindradas cúbicas que circulaba en la misma dirección, causando el deceso inmediato de ambos ocupantes del rodado del rodado de menor porte.

 

 

 

Las víctimas, un hombre y una mujer de 19 y 18 años, fueron identificadas como oriundos de la ciudad de Crespo. Fueron identificados como Juan Müller y Sasha Grandoli.

 

Por otra parte, el conductor del vehículo de mayor porte, oriundo de Roque Sáenz Peña, salió ileso, reportaron a Elonce desde la Comisaría de Seguí.

 

La camioneta involucrada en el accidente. Foto: Puerto FM Segu&iacute;.
La camioneta involucrada en el accidente. Foto: Puerto FM Seguí.

 

El impacto fue de tal magnitud que, a pesar de los esfuerzos por asistir a las víctimas, los dos ocupantes de la motocicleta murieron en el acto. El servicio de emergencia fue alertado de inmediato, pero al llegar al lugar del siniestro, solo pudieron confirmar el deceso de los motociclistas.

 

En el lugar tomó intervención la comisaría de Seguí y ya se encontraban llevando adelante las pericias la División de Criminalística.

