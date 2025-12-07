River jugará la Copa Sudamericana 2026 tras la eliminación de Boca

La derrota de Boca Juniors frente a Racing Club de Avellaneda en las semifinales de los Playoffs dejó un giro inesperado en las aspiraciones internacionales de River Plate. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que dependía de la clasificación de su archirrival para seguir en la lucha por la Copa Libertadores, quedó fuera de la zona de clasificación al máximo torneo continental. Con este resultado, el Millonario confirmó su participación en la Copa Sudamericana 2026.

A pesar de que River Plate soñaba con volver a la Copa Libertadores, el golpe de la eliminación de Boca ante Racing selló su destino internacional. Con este nuevo escenario, el equipo de Núñez se verá obligado a reconfigurar sus objetivos para el próximo año, comenzando con la planificación de su participación en la Sudamericana, un torneo que ha sido históricamente importante para el club.

Un regreso a la Sudamericana tras 2014

El club de Núñez tiene un historial destacado en la Copa Sudamericana, un torneo que ganó en 2014, lo que le permitió luego disputar la Recopa Sudamericana. A pesar de que el sueño de clasificar a la Libertadores aún estaba latente, la Sudamericana se presenta ahora como una nueva oportunidad para River Plate, que buscará reforzar su plantel y mejorar sus rendimientos en el certamen.

Con la confirmación de su participación en la Copa Sudamericana 2026, el equipo de Gallardo comenzará a planificar la temporada con un calendario internacional exigente y muchas expectativas. La Sudamericana será uno de los objetivos clave del club para este año, con la esperanza de volver a pelear en los primeros planos del fútbol sudamericano y sumar un nuevo título a su impresionante vitrina.