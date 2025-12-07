Joven entrerriano ganó un torneo nacional de fuerza

Un representante de Chajarí obtuvo el primer puesto en el torneo de powerlifting organizado por APL. Se supo que levantó un total de 595 kilos y logró su mejor desempeño en Buenos Aires.
Un joven oriundo de Colonia Ensanche Sauce, en el departamento Federación, se consagró en una competencia nacional de fuerza y dejó en alto el desempeño entrerriano en esta disciplina. Se trata de Lautaro Nicolás Suárez Masetto, de 18 años, quien compite dentro del circuito de la Argentina Powerlifting League (APL) y representa a un gimnasio de Chajarí.
El deportista participó por segunda vez de la Copa de la Fuerza, torneo de carácter libre de federaciones que se llevó a cabo el 6 de diciembre en Buenos Aires. En esta ocasión compitió en la categoría Junior, destinada a jóvenes de 15 a 19 años y con un límite de hasta 82,5 kilos de peso corporal.
Un desempeño sólido que lo llevó al primer puesto
Suárez Masetto obtuvo el primer lugar luego de completar las tres pruebas básicas del powerlifting con un total combinado de 595 kilos, según confirmaron a Elonce desde su entorno deportivo.
En sentadilla (squat) registró tres marcas progresivas:
215 kg
225 kg
235 kg
En press de banca (bench press) completó:
115 kg
122,5 kg
125 kg
Mientras que en peso muerto (deadlift) alcanzó:
220 kg
235 kg
250 kg (último intento, nulo)
Pese a la invalidez del último levantamiento, el total acumulado le permitió quedarse con la mejor puntuación de su categoría.
Un ascenso deportivo sostenido
El joven ya había demostrado proyección en septiembre, cuando debutó en la Copa de la Fuerza —realizada en Costa Salguero, CABA— obteniendo el segundo puesto en categoría Novicios. Esta nueva participación lo posiciona como uno de los competidores más prometedores de la región.
Acompañamiento y formación
Suárez Masetto representa al gimnasio Óxido Fitness, institución que destacó el apoyo brindado por Araceli Fracalossi y Rodrigo Masetto, quienes acompañaron el proceso de preparación del deportista y respaldaron cada instancia de su crecimiento competitivo.
El logro reafirma la presencia entrerriana en una disciplina que cada año suma más deportistas y consolida espacios de competencia federal.