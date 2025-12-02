Los doce jugadores que vuelven a River tras irse a préstamo a otros clubes

Marcelo Gallardo ya piensa en el River, modelo 2026. Evaluará a los futbolistas que tienen que retornar al club tras ser prestados a otras instituciones y tomará una decisión de cara al futuro.
La temporada 2025 estuvo muy lejos de ser la esperada. Es por eso que Marcelo Gallardo comenzó a tomar decisiones de cara al armado del plantel para el próximo año. Tras manifestarle a varios jugadores que no entrarán en los planes, entre ellos cuatro héroes de Madrid, el DT de River tendrá una importante tarea.
En total son 12 los futbolistas que estaban a préstamo y tienen que retornar a la institución para entrenarse bajo las órdenes del Muñeco. El entrenador los evaluará y determinará si se quedan en el club o vuelven a emigrar.
Los jugadores que tienen que volver a River
Marcelo Gallardo le comunicó a Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Borja que no serán tenidos en cuenta para el 2026. Federico Gatoni finaliza su préstamo y Paulo Díaz, con contrato vigente hasta 2027, es otro de los que deberá buscar nuevos aires.
En este contexto, y sumados a los juveniles que el Muñeco subió a Primera, hay otros 12 futbolistas que serán evaluados por el director técnico. Estos son aquellos que fueron cedidos a otros clubes.
Ezequiel Centurión, arquero campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, es el de mayor renombre, indicó Uno Mendoza. El hombre de 28 años tuvo muy buenos 18 meses con la camiseta de la Lepra y su deseo es seguir teniendo continuidad.
Los otros 11 jugadores que tienen que volver a River
Daniel Zabala: a préstamo en Huracán
Gonzalo Trindade: Central Córdoba
Elián Giménez: Sarmiento de Junín
Tobías Leiva: Aldosivi
Tiago Serrago: Aldosivi
Tomás Castro Ponce: Almagro
Tomás Galván: Vélez
Franco Alfonso: Central Córdoba
Alexis González: Audax Italiano (Chile)
Tomás Nasif: Banfield
Oswaldo Valencia: Deportivo Cúcuta (Colombia)