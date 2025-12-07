Bonansea y Sosa, las prioridades de Patronato de cara a la temporada 2026

En Patronato, dos nombres se destacan como prioridades para el armado del plantel de 2026: Alan Sosa y Alan Bonansea. Ambos futbolistas son esenciales para Rubén Darío Forestello, quien ya comenzó a delinear su equipo de cara a la próxima temporada. Sin embargo, a pesar de las constantes conversaciones, hasta el momento no ha habido avances concretos respecto a su continuidad, lo que genera incertidumbre dentro de la institución.

Alan Sosa, el arquero titular durante el cierre del 2025, es uno de los jugadores más requeridos. Su excelente desempeño en la temporada pasada le ha valido el interés de clubes de la Liga Profesional, incluido Tigre, dueño de su ficha. Ante esto, Patronato se enfrenta al desafío de concretar la renovación de su préstamo, ya que el jugador podría ser repescado por el club de la Primera División si no se llega a un acuerdo.

Por otro lado, Alan Bonansea también está en el radar de varios clubes interesados. Aunque las autoridades de Patronato han mantenido conversaciones con el atacante, Bonansea también ha recibido llamados de otros equipos, lo que podría alterar el curso de las negociaciones. Con varias opciones sobre la mesa, el futuro del delantero parece depender de la competencia por su ficha.

Bonansea podría irse tras un año y medio a gran nivel en el club. Foto: Elonce.

Dos jugadores que vuelven a la institución

A estos dos jugadores clave se suman los casos de Agustín Ramos y Lucas González, quienes regresan tras cumplir sus préstamos en otros clubes. Ramos, lateral derecho formado en las inferiores de Patronato, regresaba de su cesión en El Linqueño, pero ya fue notificado de que no será tenido en cuenta para 2026. De esta manera, el lateral se encuentra evaluando nuevas propuestas en el Federal A, así como algunos sondeos de la Primera Nacional.

Por su parte, Lucas González, lateral derecho de Concordia, también tiene un futuro incierto tras su préstamo en Unión de Crespo. A pesar de que debería regresar a Patronato, su situación es compleja, ya que no tiene contrato vigente y ha recibido varias propuestas para continuar jugando en la Copa Entre Ríos, entre otros torneos locales. Su futuro depende de si Rubén Darío Forestello decide incluirlo en el plantel profesional o si, por el contrario, se quedará sin espacio en el equipo. (Con información de Mirador Provincial)