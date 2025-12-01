Forestello: "Queremos que Patronato siga siendo protagonista"

REDACCIÓN ELONCE
Rubén Darío Forestello inició este lunes su segundo ciclo como director técnico de Patronato. "Estamos evaluando a los chicos que están entrenando, a los del selectivo y a algunos que pueden llegar a venir", dijo a Elonce.
En diálogo con Elonce, explicó que “estamos con expectativas por esta nueva etapa, esperando estos días poder evaluar a los chicos que están todavía entrenando, evaluar a la gente que puede llegar a venir y haciendo un reconocimiento de todos los chicos que están trabajando en el selectivo”.
Mencionó que “Patronato fue evolucionando en su historia, tuvo la gran posibilidad de salir campeón de Copa Argentina, participar de copas importantes. El complejo está mucho mejor que en aquel entonces cuando me fui. A diferencia de lo difíciles que fueron para mis esos 46 partidos o es principio de ese año y medio en Primera División, que era reafirmar con los chicos que habían ascendido del Nacional B, con mayoritariamente los locos esos, de tanto corazón, de tanta entrega para el club, como Bértoli, Andrade, Márquez y todos los chicos que eran de acá con quienes hemos sufrido mantener la categoría el primer año, en el cual habíamos sumado el 46% y después se nos deterioró un poco porque tuvimos un problema económico, se fueron jugadores en diciembre. Se nos fue el promedio al 38% y quedó como una sombra, pero nos habíamos salvado tres fechas antes de terminar el torneo. Son recuerdos maravillosos, pero todos hemos aprendido. El año pasado ya había tenido conversaciones con el club, el anterior también y ahora se dio la oportunidad de volvernos a elegir y esperemos aportar lo necesario para que al club le vaya bien”.
Respecto a posibles incorporaciones, dijo: “no es que no tenemos urgencias, pero estamos en un proceso de tranquilidad. Ojalá que se le pueda dar continuidad a la base que rindió. Obviamente es difícil porque todo el mundo empieza en esta relación de interpretación y a negociar, tanto dirigentes como otras instituciones, con los propios jugadores. Son meses medios intranquilos para todo el mundo. Pero vamos a ir cerrando características para los lugares donde más necesario es, y después ojalá visualicemos sobre la gente que ha rendido acá para ver si podemos cerrar y si no podemos cerrar vamos a traer alternativas para ver si podemos tener un porcentaje importante para los primeros días de enero de los jugadores que se deben incorporar”.
Por otro lado, sobre su trabajo como DT y cómo regresa a Paraná, remarcó: “Casi una década después vuelvo con un aprendizaje importante, con una enseñanza de vida personal que la he sufrido muchísimo hace años atrás, de la cual me he recuperado y he vuelto a empezar. Me fui hace 3 años a Gimnasia y Tiro a volverme a probar como como entrenador, como persona y desde allá que saco el 58 % de los puntos. Es como que me reconstruí desde todo lugar. Estoy muy feliz del momento que estoy viviendo porque no solamente vino el ascenso de Gimnasia y Tiro en su momento, sino también lo metí entre los ocho con los mismos jugadores que habíamos ascendido al Argentino A. También a partir de la fecha ocho que me tocó Temperley, tuve 12 triunfos, 12 empates, solamente cuatro derrotas con el equipo. Fueron 18 fechas invicto. Es como que estoy de nuevo en carrera, como en aquel momento que yo llegué acá. Estoy feliz por la oportunidad y esperemos que esas derrotas que uno tiene en el lomo, esos aportes que le generan los sin sabores del fútbol, y el aprendizaje que nos da, podamos tratar de aportar y generar confianza en la gente”.
Respecto a por qué eligió Patronato para dirigir nuevamente, explicó: “Acá tengo una posibilidad que es importantísima, hay 140 km de diferencia del lugar donde estoy radicado, que eso también me ayuda un montón. También porque esta vez nuevamente me volvieron a elegir. En otros momentos estuve como tercera o cuarta opción, se fueron cayendo de un lado, se cayó el otro. Yo no estaba tan fuerte como para que me elijan por primera vez. Yo tengo clara cuáles son las reglas del juego o las reglas del fútbol. Me fui reponiendo y tuve varias oportunidades, pero esta es la que más me contempla con la tranquilidad. Sé que tengo que empatar y ganar todos los partidos porque es el fútbol así, pero también me posibilita saber que la gente que está acá dentro la conozco. Creo que esto es lo mejor, lo que más feliz me pone también a mí y estoy en una edad donde tengo 54 años y quiero estar cómodo, quiero disfrutar, quiero hacer docencia, donde no quiero forzarme, claro que sí para competir con los otros entrenadores y para fundamentar el trabajo día a día, pero también me cae bien porque ya conozco todo”.
“El hincha se va a sentir bien si las cosas del pasto hacia afuera salen bien. No tengo que prometer ni decir nada. Solamente decir que ojalá que podamos formar un equipo competitivo, con lo difícil que es esta categoría. Pero sobre todas las cosas, transitar tranquilos, lo que significa representar bien al equipo. Ojalá que en todas las canchas podamos administrar nuestras energías y jugadas de la misma forma. Queremos tratar de que Patronato sea igual que el año pasado, protagonista hasta el último momento. Hizo un gran torneo”, agregó.
Sobre la incorporación de Marcelo Candia al cuerpo técnico, dijo: “Viene aportando hace muchos años, hace un esfuerzo para esta competencia, siempre se ha sostenido, siempre ha trabajado, ha construido una historia acá adentro y ha respetado. No me molesta para nada que esté ahí, todo lo contrario de lo que puede pensar otra persona. Me guiaré mejor u obtendré con más velocidad saber quién está a punto o no está a punto, saber a quién le falta o no le falta. Y entre medio de estos días vamos a ir desarrollando y vamos a ir visualizando quién está más cerquita, quién no está más cerquita”.
“Lo primero que tenemos que hacer es el armado. Es el 60 o 70% de lo que te puede pasar después. En estos días vamos a evaluar bien a todos los chicos que tenemos a disposición y tratar de organizarnos con respecto a esos pibes y no perder el tiempo, ayudarlos a que pronto tengan minutos y después sí dedicarnos a lo otro. Creo que es día a día”, mencionó.
Sobre qué posibilidades hay de retener a jugadores que fueron clave el año pasado, dijo: “Siempre y cuando ellos estén dispuestos, la predisposición del club está para todos los que han rendido. Es un momento donde hay oferta y demanda y a veces contra muchos mercados no se puede competir. A partir de eso, nosotros no podemos retener a nadie que no quiera. O nos volvemos a elegir o no nos volvemos a elegir”. Elonce.com