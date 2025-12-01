Rubén Darío Forestello inició su nuevo ciclo al frente de Patronato

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Rubén Darío Forestello comenzó este lunes su segundo ciclo como director técnico de Patronato. Dirigió su primera práctica en el predio "La Capillita" de Paraná.

1 de Diciembre de 2025
Rubén Darío Forestello comenzó este lunes su segundo ciclo como director técnico de Patronato. Dirigió su primera práctica en el predio "La Capillita" de Paraná.

Rubén Darío Forestello inició este lunes su segundo ciclo como director técnico de Patronato y dirigió su primera práctica en el predio La Capillita. El entrenador se puso al frente del plantel profesional para comenzar la preparación de cara a la próxima temporada en la Primera Nacional.

 

El “Yagui” encabezó el entrenamiento matutino apenas días después de haber sido confirmado oficialmente. Entre los presentes se encontraban el goleador Alan Bonansea y el arquero Alan Sosa, dos de las figuras más destacadas del campeonato pasado. Bonansea aportó gol y regularidad en los momentos decisivos, mientras que Sosa se consolidó como una pieza clave bajo los tres palos con actuaciones determinantes. Ambos futbolistas forman parte del grupo de jugadores que la dirigencia pretende retener, por lo que el club realizará un esfuerzo especial para asegurar su continuidad de cara a la próxima temporada.

Se recordará que Forestello el viernes había llegado a la institución tras reunirse con los dirigentes del club en la sede social y recorrer junto a ellos las instalaciones del estadio. Allí, en un breve contacto con Elonce, Forestello expresó que estaba “agradecido con la dirigencia” por la oportunidad de volver a conducir al equipo de calle Grella. Su regreso se dio en un contexto de renovación para el club, que busca consolidarse nuevamente en la segunda categoría del fútbol argentino.

 

 

Su primera etapa en el Santo de Paraná

Forestello ya conocía al conjunto paranaense. Su primer ciclo comenzó el 4 de enero de 2016, cuando asumió tras la salida de Iván Delfino, el técnico que había logrado el histórico ascenso a la Primera División. En ese entonces, el desafío principal era asegurar la permanencia en la elite del fútbol argentino.

 

El DT quedó marcado en la historia del club como el primer entrenador en dirigir al equipo en la máxima categoría. Durante su gestión, Patronato disputó el Torneo Transición 2016 y el Campeonato de Primera División 2016/17, y logró el objetivo de mantenerse en la A en ambas competencias.

 

A lo largo de aquel ciclo, Forestello dirigió un total de 47 encuentros, con un balance de 13 victorias, 15 empates y 19 derrotas. Su efectividad fue del 38,3%, un rendimiento que permitió cumplir con la premisa central: sostener al equipo en la Primera División en un contexto de alta exigencia y limitaciones económicas.

Patronato Rubén Darío Forestello Fútbol Argentino
