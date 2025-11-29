Cómo le fue a Rubén Darío Forestello en su primer ciclo al mando de Patronato

Rubén Darío Forestello es un nombre que quedará marcado en la historia de Patronato, ya que fue el primer entrenador en dirigir al equipo en Primera División. En su primer ciclo, que abarcó el Torneo Transición de 2016 y el Campeonato de Primera División 2016/17, logró cumplir con el principal objetivo del club: la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Con un plantel limitado pero con mucho sacrificio, Forestello consiguió que Patronato se quedara en Primera, un hito importante para el club entrerriano en esos primeros años de su historia en la elite del fútbol argentino.

Durante su primer ciclo en Patronato, el entrenador dirigió un total de 47 partidos, entre los cuales cosechó 13 victorias, 15 empates y 19 derrotas. Este balance, si bien no fue espectacular, permitió al equipo mantener la categoría, que era el objetivo primordial. Con un 38,3% de efectividad en los torneos mencionados, Forestello cumplió con su tarea de mantener a Patronato en la Primera División, lo cual fue considerado un éxito en ese entonces, dado el nivel de competencia y las dificultades económicas del club.

El DT regresa a dirigir al Patrón, en este caso en la Segunda División del Fútbol argentino. Foto: Patronato.

Ya fue confirmado por la dirigencia para la Primera Nacional 2026

Este viernes, Rubén Forestello firmó su contrato y cerró su vínculo con el club, lo que marcará el inicio de su segundo ciclo al mando de Patronato. La Comisión Directiva de la institución oficializó su llegada y anunció que el nuevo cuerpo técnico estará integrado por Alejandro Gabriel Meloño Botta como ayudante de campo, Carlos Marcelo Bangert como entrenador de arqueros y Exequiel Paoloni como preparador físico. Forestello se mostró agradecido con la dirigencia del club por la oportunidad de regresar a un lugar en el que logró mucho éxito en su primera etapa. En una breve charla con Elonce, expresó: “Estoy agradecido con la dirigencia por la vuelta a la institución. Estoy con muchas ganas de trabajar y seguir aportando al club”.

El entrenador estuvo presente en la sede social, donde se reunió con la dirigencia y luego recorrió el estadio, donde se fotografió con la camiseta rojinegra. Los hinchas del club esperan con expectativa lo que será este nuevo ciclo bajo la conducción de Forestello, quien, en su primer ciclo, dejó un saldo positivo al conseguir la permanencia de Patronato en Primera División.