Miguel Merentiel: América y Monterrey lo pretenden y en Boca evalúan su futuro

El futuro de Miguel Merentiel en Boca Juniors se transformó en uno de los ejes del mercado de pases, ante el interés de Club América y Rayados de Monterrey por incorporar al delantero uruguayo para la temporada 2026.

Con ese escenario, la dirigencia xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, evaluó el impacto de una eventual salida de una de las máximas figuras del plantel, mientras en México se lo mencionó como objetivo para reforzar el ataque.

En el cierre de 2025, Miguel Merentiel alcanzó los 50 goles con la camiseta de Boca Juniors y acumuló 143 partidos oficiales, 50 goles y 16 asistencias desde su llegada en 2023 procedente del Palmeiras.

Cláusula, cifras y postura de la dirigencia

La cláusula de salida establecida por Boca Juniors para Miguel Merentiel ascendió a USD 18 millones, aunque se indicó que el club estaría dispuesto a negociar por una suma cercana a los USD 12 millones si la oferta cumplía con las “aspiraciones económicas muy altas” de Riquelme.

Hasta el momento, el entorno del delantero negó que existiera un pedido formal de transferencia, pero dejó abierta la posibilidad de analizar propuestas si implicaban una mejora sustancial respecto a su contrato actual.

Foto: Infobae.

Riquelme, en paralelo, exploró alternativas para reemplazar al uruguayo, aunque fuentes internas negaron contactos con otros delanteros como Miguel Borja, según lo señalado en el mismo marco de versiones del mercado.

Qué dijo Merentiel y la palabra de su representante

En declaraciones atribuidas al propio jugador, Miguel Merentiel habló de su presente y no descartó un cambio si aparecía una oportunidad en el exterior: “Estoy cómodo, soy feliz yo y también mi familia. Que sea lo que tenga que ser”, declaró el delantero.

Marcelo Tejera, representante del atacante, reforzó esa postura al referirse al panorama del futbolista y a su situación en el plantel: “Si es en Boca, mucho mejor, porque él está feliz. Y más desde que llegó Paredes. Está enloquecido con lo que le aporta al equipo”.

En ese contexto, se mencionó que el entorno de Merentiel había solicitado una reunión con Riquelme a finales de año para discutir su futuro y la posibilidad de una mejora contractual antes del inicio del próximo torneo argentino. (Con información de Infobae)