Ander Herrera, en duda para 2026: su futuro en Boca sigue siendo incierto

El volante español está evaluando su continuidad en Boca tras una temporada marcada por lesiones. Aunque el club quiere que siga, la decisión final será suya.
El futuro de Ander Herrera en Boca Juniors es una de las grandes incógnitas del cierre de 2025. El volante vasco, cuyo contrato con el club se renueva automáticamente hasta diciembre de 2026, tiene una cláusula de rescisión unilateral que permite tanto a él como al club interrumpir el vínculo sin consecuencias legales. Si bien desde el Xeneize hay optimismo por su continuidad, la última palabra la tiene el jugador, quien decidió tomarse un tiempo para reflexionar tras una temporada de muchas complicaciones físicas.
En el último año, Herrera ha sufrido cinco lesiones musculares que lo han relegado a solo 17 participaciones de los 44 partidos del equipo, lo que representa un 38% de presencia en el campo. Entre las ausencias más notorias se encuentran la Fase 2 de la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes y un Superclásico. A pesar de que su calidad y experiencia le han permitido ser un factor importante en algunos momentos, como en el final del Clausura, su falta de regularidad es un tema clave que está llevando al vasco a evaluar si lo mejor para su carrera es seguir en la práctica profesional o incluso colgar los botines.
El contrato y la posibilidad de rescisión
El contrato de Ander Herrera con Boca contempla una renovación automática hasta diciembre de 2026, pero con una cláusula que le da la posibilidad de rescindir el acuerdo sin consecuencias legales. Este aspecto es el que ha generado la incertidumbre, ya que Herrera, con 36 años, debe decidir si continúa en el club o si busca nuevos desafíos o el retiro, considerando que las lesiones han sido una constante en su temporada.
A pesar de la incertidumbre, tanto en su entorno como en Boca hay optimismo en torno a su permanencia. Aunque se había rumoreado que su retiro estaba cerca, el hecho de que haya retirado sus pertenencias del club no parece ser un indicio concluyente de su salida, ya que otros jugadores hicieron lo mismo. Por ahora, todo se resolverá cuando Boca inicie la pretemporada el 2 de enero de 2026, aunque se espera que el futbolista se presente con la intención de seguir un año más.
La decisión final y el panorama de Boca en 2026
El futuro de Ander Herrera podría estar vinculado a la llegada de Claudio Úbeda como DT de Boca, ya que el actual entrenador también está bajo evaluación para la próxima temporada. La decisión de Herrera será clave no solo para el club, sino también para el propio jugador, quien deberá considerar si está dispuesto a seguir lidiando con las constantes lesiones o si es momento de dar por finalizada su carrera profesional. A pesar de la temporada irregular y las dificultades físicas, el club sigue confiando en su calidad y liderazgo, pero la decisión final dependerá de Herrera, quien tiene por delante un tiempo de reflexión antes de comprometerse con el Xeneize para el 2026. (Con información de TyC Sports)