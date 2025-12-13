 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En calle General Galán

Accidente de tránsito en Paraná: un auto chocó a vehículos estacionados

Un accidente de tránsito ocurrido en calle General Galán generó importantes daños materiales luego de que un conductor perdiera el control y chocara contra autos estacionados. No se registraron personas lesionadas.

13 de Diciembre de 2025
Imagen del accidente.
Imagen del accidente. Foto: Reporte 100.7

Un accidente de tránsito ocurrido en calle General Galán generó importantes daños materiales luego de que un conductor perdiera el control y chocara contra autos estacionados. No se registraron personas lesionadas.

Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas del sábado sobre calle General Galán, pasando Coronel Martínez, en la ciudad de Paraná, cuando un automóvil perdió el control e impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado sobre la calzada. El siniestro generó importantes daños materiales, aunque afortunadamente no hubo personas heridas.

 

Según se informó de manera preliminar, por causas que se tratan de establecer, el conductor de un rodado que circulaba por la zona no logró mantener el dominio del vehículo. Como consecuencia, terminó colisionando contra un Volkswagen Fox que estaba correctamente estacionado sobre la vía pública.

 

El impacto provocó además el desplazamiento de los vehículos involucrados, lo que derivó en daños adicionales en un tercer automóvil que se encontraba en el ingreso a la cochera de una vivienda particular.

 

Daños materiales tras el impacto

 

Como resultado del accidente de tránsito, los tres vehículos involucrados presentaron daños visibles en su carrocería. El Volkswagen Fox fue el más afectado por el choque directo, mientras que el tercer rodado sufrió consecuencias producto del corrimiento ocasionado por la colisión inicial.

 

Vecinos de la zona alertaron rápidamente a las autoridades, lo que permitió una pronta intervención del personal policial. En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes para documentar el hecho y establecer las circunstancias que derivaron en el siniestro vial. (Con información de Reporte 100.7)

Temas:

accidente de tránsito Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso