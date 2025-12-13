Accidente de tránsito en Paraná: un auto chocó a vehículos estacionados

Un accidente de tránsito ocurrido en calle General Galán generó importantes daños materiales luego de que un conductor perdiera el control y chocara contra autos estacionados. No se registraron personas lesionadas.
Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas del sábado sobre calle General Galán, pasando Coronel Martínez, en la ciudad de Paraná, cuando un automóvil perdió el control e impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado sobre la calzada. El siniestro generó importantes daños materiales, aunque afortunadamente no hubo personas heridas.
Según se informó de manera preliminar, por causas que se tratan de establecer, el conductor de un rodado que circulaba por la zona no logró mantener el dominio del vehículo. Como consecuencia, terminó colisionando contra un Volkswagen Fox que estaba correctamente estacionado sobre la vía pública.
El impacto provocó además el desplazamiento de los vehículos involucrados, lo que derivó en daños adicionales en un tercer automóvil que se encontraba en el ingreso a la cochera de una vivienda particular.
Daños materiales tras el impacto
Como resultado del accidente de tránsito, los tres vehículos involucrados presentaron daños visibles en su carrocería. El Volkswagen Fox fue el más afectado por el choque directo, mientras que el tercer rodado sufrió consecuencias producto del corrimiento ocasionado por la colisión inicial.
Vecinos de la zona alertaron rápidamente a las autoridades, lo que permitió una pronta intervención del personal policial. En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes para documentar el hecho y establecer las circunstancias que derivaron en el siniestro vial. (Con información de Reporte 100.7)