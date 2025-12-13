Estudiantes le ganó por penales a Racing y se consagró campeón del Torneo Clausura

En el estadio Único Madre de Ciudades, Estudiantes superó en la tanda de penales a Racing 5-4 tras igualar 1-1 en los 120 minutos. Fernando Muslera fue clave. Además, logró su pase a la Copa Libertadores 2026.
Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing en la definición por penales 5 a 4. Fue tras el 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra.
Además de sumar otro título local, el equipo de Eduardo Domínguez consiguió la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Fernando Muslera fue clave en la tanda de penales al atajar el remate a Gastón Martirena y luego Franco Pardo tire su remate al palo.
Las incidencias del partido
DEFINICIÓN POR PENALES
Estudiantes (5): José Sosa (GOL), Edwuin Cetré (TAPÓ CAMBESES), Lucas Alario (GOL), Joaquín Tobio Burgos (GOL), Eric Meza (GOL), Facundo Rodríguez (GOL)
Racing (4): Maravilla Martínez (GOL), Luciano Vietto (GOL), Agustín García Basso (GOL), Gastón Martirena (TAPÓ MUSLERA), Santiago Sosa (GOL), Franco Pardo (PALO)
FIN DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA
114 MINUTOS: ¡TAPADA CLAVE DE MUSLERA!
El arquero de Estudiantes le sacó el doblete a Maravilla Martínez con un manotazo salvador en el área chica.
¡INICIARON LOS ÚLTIMOS 15 MINUTOS!
¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO DEL SUPLEMENTARIO!
El cansancio fue una marca distintiva con muchos futbolistas exhaustos por el desgaste de un año que llega a su fin y lo tendrá al ganador enfrentando a Platense en el Trofeo de Campeones.
102 minutos: probó Colombo desde afuera del área
El zaguero central se tuvo fe y realizó un derechazo elevado a distancia.
100 minutos: otra modificación en Racing
Bruno Zuculini por Juan Nardoni.
98 minutos: Lucas Alario rompió el hielo del alargue
El ex River se llevó por delante una pelota tras un centro de Cetré y el balón se fue por encima del travesaño.
95 minutos: nuevo cambio en Estudiantes
Facundo Rodríguez por Santiago Núñez.
¡EMPEZÓ EL SUPLEMENTARIO!
¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS: VAMOS AL ALARGUE!
92 MINUTOS: ¡GOL DE GUIDO CARRILLO!
La figura de Estudiantes, que se perdió los últimos cuatro partidos por sanción, es el héroe de su equipo para marcar la paridad en el tramo final del tiempo reglamentario.
86 minutos: doble modificación en Racing
Franco Pardo y Gastón Martirena por Duván Vergara y Facundo Mura.
80 MINUTOS: ¡GOLAZO DE RACING!
Adrián Maravilla Martínez quedó mano a mano contra Muslera, se fue corriendo hacia un lado y pareció quedar en una posición incómoda para la definición, pero ahí apareció la inventiva de la estrella de la Academia: ejecutó un remate de emboquillada con pierna derecha, la inhábil, y la trayectoria del balón pasó por encima de los defensores rivales hasta meterse en la red.
75 minutos: doble cambio en Racing
Adrián Fernández y Tomás Conechny por Santiago Solari y Agustín Almendra.
73 minutos: primer cambio en Estudiantes
Joaquín Tobio Burgos por Tiago Palacios, lesionado.
69 minutos: Nazareno Colombo, amonestado
El central de Racing se llevó la amarilla por una infracción en mitad de cancha.
60 minutos: poco para destacar en Santiago del Estero
El partido no tiene fluidez, tampoco cuenta con futbolistas que se animen a la gambeta y la monotonía se impone en un trámite sin llegadas a los arcos.
50 minutos: Mura evitó el gol de Carrillo
El lateral derecho molestó a tiempo al atacante para impedir que remate limpio en el área chica.
46 minutos: Maravilla Martínez, amonestado
La figura de Racing golpeó sin pelota a Santiago Núñez y el árbitro Nicolás Ramírez le mostró la amarilla.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
44 minutos: nueva atajada de Cambeses
El arquero no tuvo problemas para contener un disparo de Cetré.
41 minutos: Tiago Palacios, nuevo amonestado
El atacante de Estudiantes es el tercero del partido tras una falta a Agustín Almendra.
36 minutos: Guido Carrillo, segundo amonestado
El delantero del Pincha golpeó a Nazareno Colombo y se llevó la cartulina.
33 minutos: Román Gómez, amonestado
Es el primero del partido después de una falta a Duván Vergara.
29 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE CAMBESES!
El arquero de la Academia se impuso en un mano a mano contra Guido Carrillo para despejar el balón al córner.
24 minutos: Palacios dio el primer aviso de Estudiantes
El atacante recibió un pase de Medina y culminó el ataque con un derechazo elevado.
14 minutos: Vergara tuvo dos ocasiones en segundos
En primera instancia, Muslera contuvo el intento del colombiano, quien después recuperó una pelota en salida y ensayó un derechazo desviado en el área.
11 minutos: Nardoni movió el avispero
El volante central sacudió un derechazo desde lejos que se perdió por encima del travesaño.
10 minutos: Estudiantes busca imponer condiciones
El Pincha asume la iniciativa en Santiago del Estero y asfixia a Racing en la mitad de cancha, pero carece de profundidad en los metros finales.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
El resumen
Las formaciones
Racing: Facundo Cambeses, Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Cristian Medina, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.