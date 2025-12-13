 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Se jugó en Santiago del Estero

Estudiantes le ganó por penales a Racing y se consagró campeón del Torneo Clausura

En el estadio Único Madre de Ciudades, Estudiantes superó en la tanda de penales a Racing 5-4 tras igualar 1-1 en los 120 minutos. Fernando Muslera fue clave. Además, logró su pase a la Copa Libertadores 2026.

13 de Diciembre de 2025
Estudiantes es campeón del fútbol argentino.
Estudiantes es campeón del fútbol argentino. Foto: Infobae.

En el estadio Único Madre de Ciudades, Estudiantes superó en la tanda de penales a Racing 5-4 tras igualar 1-1 en los 120 minutos. Fernando Muslera fue clave. Además, logró su pase a la Copa Libertadores 2026.

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing en la definición por penales 5 a 4. Fue tras el 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra.

 

Además de sumar otro título local, el equipo de Eduardo Domínguez consiguió la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

 

Fernando Muslera fue clave en la tanda de penales al atajar el remate a Gastón Martirena y luego Franco Pardo tire su remate al palo.

 

Las incidencias del partido

 

DEFINICIÓN POR PENALES

 

Estudiantes (5): José Sosa (GOL), Edwuin Cetré (TAPÓ CAMBESES), Lucas Alario (GOL), Joaquín Tobio Burgos (GOL), Eric Meza (GOL), Facundo Rodríguez (GOL)

Racing (4): Maravilla Martínez (GOL), Luciano Vietto (GOL), Agustín García Basso (GOL), Gastón Martirena (TAPÓ MUSLERA), Santiago Sosa (GOL), Franco Pardo (PALO)

 

 

 

FIN DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA

 

114 MINUTOS: ¡TAPADA CLAVE DE MUSLERA!

El arquero de Estudiantes le sacó el doblete a Maravilla Martínez con un manotazo salvador en el área chica.

 

¡INICIARON LOS ÚLTIMOS 15 MINUTOS!

 

¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO DEL SUPLEMENTARIO!

El cansancio fue una marca distintiva con muchos futbolistas exhaustos por el desgaste de un año que llega a su fin y lo tendrá al ganador enfrentando a Platense en el Trofeo de Campeones.

 

102 minutos: probó Colombo desde afuera del área

El zaguero central se tuvo fe y realizó un derechazo elevado a distancia.

 

100 minutos: otra modificación en Racing

Bruno Zuculini por Juan Nardoni.

 

98 minutos: Lucas Alario rompió el hielo del alargue

El ex River se llevó por delante una pelota tras un centro de Cetré y el balón se fue por encima del travesaño.

 

95 minutos: nuevo cambio en Estudiantes

Facundo Rodríguez por Santiago Núñez.

 

¡EMPEZÓ EL SUPLEMENTARIO!

 

¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS: VAMOS AL ALARGUE!

 

92 MINUTOS: ¡GOL DE GUIDO CARRILLO!

La figura de Estudiantes, que se perdió los últimos cuatro partidos por sanción, es el héroe de su equipo para marcar la paridad en el tramo final del tiempo reglamentario.

 

 

86 minutos: doble modificación en Racing

Franco Pardo y Gastón Martirena por Duván Vergara y Facundo Mura.

 

80 MINUTOS: ¡GOLAZO DE RACING!

Adrián Maravilla Martínez quedó mano a mano contra Muslera, se fue corriendo hacia un lado y pareció quedar en una posición incómoda para la definición, pero ahí apareció la inventiva de la estrella de la Academia: ejecutó un remate de emboquillada con pierna derecha, la inhábil, y la trayectoria del balón pasó por encima de los defensores rivales hasta meterse en la red.

 

 

 

75 minutos: doble cambio en Racing

Adrián Fernández y Tomás Conechny por Santiago Solari y Agustín Almendra.

 

73 minutos: primer cambio en Estudiantes

Joaquín Tobio Burgos por Tiago Palacios, lesionado.

 

69 minutos: Nazareno Colombo, amonestado

El central de Racing se llevó la amarilla por una infracción en mitad de cancha.

 

Foto: X oficial de Estudiantes.
Foto: X oficial de Estudiantes.

 

 

60 minutos: poco para destacar en Santiago del Estero

El partido no tiene fluidez, tampoco cuenta con futbolistas que se animen a la gambeta y la monotonía se impone en un trámite sin llegadas a los arcos.

 

50 minutos: Mura evitó el gol de Carrillo

El lateral derecho molestó a tiempo al atacante para impedir que remate limpio en el área chica.

 

46 minutos: Maravilla Martínez, amonestado

La figura de Racing golpeó sin pelota a Santiago Núñez y el árbitro Nicolás Ramírez le mostró la amarilla.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

44 minutos: nueva atajada de Cambeses

El arquero no tuvo problemas para contener un disparo de Cetré.

 

Foto: X oficial de Estudiantes.
Foto: X oficial de Estudiantes.

 

 

41 minutos: Tiago Palacios, nuevo amonestado

El atacante de Estudiantes es el tercero del partido tras una falta a Agustín Almendra.

 

36 minutos: Guido Carrillo, segundo amonestado

El delantero del Pincha golpeó a Nazareno Colombo y se llevó la cartulina.

 

33 minutos: Román Gómez, amonestado

Es el primero del partido después de una falta a Duván Vergara.

 

29 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE CAMBESES!

El arquero de la Academia se impuso en un mano a mano contra Guido Carrillo para despejar el balón al córner.

 

24 minutos: Palacios dio el primer aviso de Estudiantes

El atacante recibió un pase de Medina y culminó el ataque con un derechazo elevado.

 

Foto: X oficial de Estudiantes.
Foto: X oficial de Estudiantes.

 

 

14 minutos: Vergara tuvo dos ocasiones en segundos

En primera instancia, Muslera contuvo el intento del colombiano, quien después recuperó una pelota en salida y ensayó un derechazo desviado en el área.

 

11 minutos: Nardoni movió el avispero

El volante central sacudió un derechazo desde lejos que se perdió por encima del travesaño.

 

10 minutos: Estudiantes busca imponer condiciones

El Pincha asume la iniciativa en Santiago del Estero y asfixia a Racing en la mitad de cancha, pero carece de profundidad en los metros finales.

 

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

 

 

El resumen

 

MÍSTICA EN LOS PENALES Y ESTUDIANTES CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA | Racing 1-1 Estudiantes | RESUMEN

 

Las formaciones

 

Racing: Facundo Cambeses, Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

 

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Cristian Medina, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Temas:

Racing Estudiantes Torneo Clausura
