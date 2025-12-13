Lorenzo Rizzi tras ganar la 16º Maratón Villa Urquiza-Paraná: "Logré mi sueño"

REDACCIÓN ELONCE
Con tan solo 16 años, Lorenzo Rizzi se coronó ganador de la 16° Maratón Villa Urquiza-Paraná, logrando cumplir su sueño de vencer en el río Paraná.
Lorenzo Rizzi, del Club Atlético Estudiantes, hizo historia en la 16° edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná, al consagrarse campeón en una competencia durísima. A sus 16 años, lideró la prueba de principio a fin, demostrando un nivel de preparación excepcional y una gran capacidad de resistencia. Al cruzar la meta, visiblemente agotado pero feliz, no podía contener su emoción. “Logré mi sueño. Lo tenía como objetivo hace bastante”, expresó el joven nadador, quien se mostró agradecido y orgulloso de alcanzar su meta.
La jornada estuvo marcada por una intensidad única, sobre todo en la parte de La Toma, donde las olas y las condiciones del río hicieron que la competencia fuera aún más exigente.
Rizzi, quien ya había tenido una gran experiencia en su participación en aguas internacionales, reconoció lo difícil que fue la última parte de la carrera. "Sinceramente, no me lo esperaba. Me preparé mucho para esto. Lo de Brasil fue un subidón para mí", afirmó, al referirse a su desempeño previo que lo motivó a entrenar aún más para este evento.
Un esfuerzo a toda prueba
El joven ganador admitió que sufrió algunas dificultades durante el recorrido, especialmente en los últimos kilómetros. “Estoy todo acalambrado. Llegando al Thompson me acalambré los gemelos. No doy más, estoy muy cansado”, relató Lorenzo. A pesar del esfuerzo físico y mental, logró mantener el liderazgo durante toda la competencia, lo que lo consolidó como el vencedor indiscutido de la jornada.
Estrategia y dedicación familiar
Lorenzo también destacó el nivel de sus competidores, muchos de los cuales entrenan con él, lo que hizo la carrera aún más desafiante. “Entreno con ellos, sabía que son fuertes y conozco sus marcas. Mi estrategia fue separarme rápidamente de ellos”, explicó. Su dedicación y enfoque fueron claves para alcanzar el primer lugar.
Al llegar a la meta, fue recibido con un abrazo emocionado por su familia, especialmente por su papá, quien expresó con orgullo: “Mucho sacrificio y mucha pasión. Son cuatro horas de entrenamiento por día. Se lo merece”. El apoyo familiar ha sido fundamental en su camino hacia el éxito. “Le dedico este triunfo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a toda mi familia”, cerró Lorenzo, quien con esta victoria se consagra como uno de los jóvenes talentos más prometedores en el mundo de las aguas abiertas.