Anunciaron de cuánto será la jubilación mínima de enero 2026

En enero de 2026, la jubilación mínima en Argentina alcanzará los $349.303,33, luego de un aumento por inflación del 2,47% correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Este ajuste se enmarca en el sistema de movilidad mensual implementado en abril de 2024, y tiene como objetivo garantizar que los haberes se actualicen en línea con la evolución de los precios. Además, se contempla la posibilidad de un bono adicional de $70.000, sujeto a confirmación oficial, lo que elevaría el total del haber mínimo a $419.303,33.

La aplicación del aumento del 2,47% impactará directamente sobre todas las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que incluirán, además de las jubilaciones mínimas, pensiones y asignaciones sociales. La nueva fórmula de movilidad, establecida por el Decreto 274/2024, ha eliminado la necesidad de nuevos decretos y permite ajustes automáticos mes a mes. De esta forma, los montos se actualizan cada mes según la inflación registrada dos meses antes, lo que otorga una mayor previsibilidad a los beneficiarios.

Aumentos en pensiones y asignaciones

Además de la jubilación mínima, el incremento se reflejará en otras prestaciones sociales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzarán los $244.523,04. En caso de confirmarse el bono adicional de $70.000, estos montos se elevarían a $349.443,60 y $314.523,04, respectivamente. Las madres de 7 hijos recibirán un monto igual al de la jubilación mínima, es decir, $349.303,33, con la posibilidad de sumar el bono adicional, elevando el total de su pensión.

Las asignaciones familiares también experimentarán aumentos importantes. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $125.529,58, mientras que la AUH para discapacidad llegará a $408.697,46. Por su parte, la Asignación por Embarazo aumentará a $118.454,32 por hijo, de los cuales el 80% se entrega mensualmente, y el 20% restante se abona al finalizar el año, una vez presentada la libreta correspondiente.

Sistema de movilidad mensual

Este aumento de enero 2026 sigue el esquema de movilidad mensual que fue implementado en abril de 2024. A través de esta nueva modalidad, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se ajustan de manera automática cada mes en función de la variación de la inflación registrada dos meses antes. Esta fórmula reemplazó el antiguo esquema de movilidad trimestral y está diseñada para asegurar que los ingresos de los beneficiarios se mantengan actualizados en relación a los precios del mercado, garantizando un ajuste ágil y previsible.

Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en enero 2026

Jubilación mínima: $349.303,33 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $244.523,04 Pensión Madre de 7 Hijos: $349.303,33 Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58 Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad: $408.697,46

Cronogramas de pago

Jubilaciones y pensiones que no superen el mínimo

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 4: 15 de diciembre DNI terminados en 5: 16 de diciembre DNI terminados en 6: 17 de diciembre DNI terminados en 7: 18 de diciembre DNI terminados en 8: 19 de diciembre DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero