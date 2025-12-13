Falleció Ernesto Acher, pionero de Les Luthiers y creador de La Banda Elástica

El artista argentino, que dejó una huella indeleble en la música y el humor, falleció a los 86 años. Acher fue un referente en la historia del espectáculo nacional.
El mundo del espectáculo argentino lamenta la pérdida de Ernesto Acher, uno de los grandes pilares de Les Luthiers, quien falleció este sábado 13 de diciembre de 2025 a los 86 años. El artista, compositor e intérprete, conocido por su talento único como instrumentista de viento, dejó una huella imborrable en la historia de la música y el humor en Argentina. Acher fue parte fundamental del grupo que revolucionó el humor musical y se mantuvo en la primera línea del entretenimiento durante más de una década.
Durante sus años con Les Luthiers, Acher contribuyó con una enorme creatividad y dedicación, participando activamente como compositor e intérprete. Sus habilidades como músico lo llevaron a ser un referente en la interpretación de instrumentos de viento y piano. Su nombre se asoció a varios personajes inolvidables, como “Bufón Copoletto”, “Carlitos II” o “Capitán del bergantín”, entre otros.
En 1986, después de 15 años de contribuciones invaluables al grupo, Acher dejó Les Luthiers para iniciar un nuevo capítulo en su carrera artística: la creación de La Banda Elástica. Un grupo que fusionaba jazz, folclore, tango y rock con un estilo único, caracterizado por el humor. La formación de este conjunto le permitió seguir explorando su pasión por la música y dejar su sello en otros géneros y estilos. La Banda Elástica no solo consolidó su propuesta en escenarios de Argentina, sino que también llevó su arte a otros países, como Uruguay, Brasil y Paraguay.
El legado musical de Ernesto Acher
Nacido en Buenos Aires el 9 de octubre de 1939, Ernesto Acher comenzó su carrera como músico desde joven, incursionando en el piano y luego el clarinete. Su amor por la música lo llevó también a estudiar arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su título en 1965, pero su verdadera pasión era la música, por lo que rápidamente se unió al mundo del jazz y la composición.
Su primer contacto con Les Luthiers fue en 1971, cuando se incorporó como sustituto de Marcos Mundstock. Su participación en el grupo no tardó en destacarse por su destreza con los instrumentos y su capacidad para componer obras que se ganaron el cariño del público, como “La Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras” y “La gallina dijo Eureka”.
Además de ser un músico excepcional, Acher fue clave en la creación de personajes que definieron la identidad de Les Luthiers, aportando a cada uno de ellos su particular estilo y un humor sofisticado que marcó época. Durante su tiempo en el grupo, formó parte de algunos de los shows más icónicos, incluyendo "No toca botones" y "La guitarra", que se mantienen en la memoria colectiva del público argentino.
La Banda Elástica: un nuevo rumbo en su carrera
Tras su salida de Les Luthiers en 1986, Acher fundó La Banda Elástica, un grupo que integró a algunos de los músicos más destacados del jazz argentino, como Jore Navarro, Hugo Pierre y Ricardo Lew. La formación permitió a Acher explorar nuevas propuestas musicales y humorísticas, fusionando diferentes géneros con una impronta única.
El debut de La Banda Elástica tuvo lugar en el Teatro Cervantes de Buenos Aires en 1988, y el grupo rápidamente se destacó por su originalidad y la calidad de sus composiciones. A lo largo de su corta pero intensa trayectoria, La Banda Elástica estrenó cuatro espectáculos y lanzó tres discos. Uno de los momentos más memorables de la banda fue el show “Juntos en Concierto”, en el que Acher reunió a la agrupación con la prestigiosa Camerata Bariloche, ofreciendo conciertos en lugares emblemáticos como el Teatro Opera y el Luna Park.
El grupo se disolvió en 1993, pero la influencia de La Banda Elástica y de Acher en la música argentina sigue presente. Hoy, su legado continúa siendo un referente de creatividad, humor y fusión musical. (Con información de TN)