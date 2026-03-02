Tres ciclistas entrerrianos pedalean para llegar al Mundial: arribaron al norte de Centroamérica

Los biciviajeros de Gualeguaychú sumaron un nuevo hito a su aventura continental: llegaron a Belice, el primer país de habla inglesa que visitan desde que partieron rumbo a Norteamérica para alentar a la Selección Argentina en el Mundial.

Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini arribaron el sábado al país centroamericano y este lunes alcanzaron la capital, la Ciudad de Belice, donde pudieron tocar las aguas del Caribe. “Entramos el sábado a Belice y ayer llegamos a la Ciudad de Belice. Tocamos el Caribe. Es un país caro y con mucha pobreza; una excolonia británica con urbanizaciones de ese estilo, muchas casas de madera y un contraste muy marcado”, relató Silio en diálogo con

ElDía.

Belice, una pequeña nación ubicada sobre la costa caribeña, limita al norte con México y al oeste y sur con Guatemala. Para los ciclistas entrerrianos, su ingreso fue también una decisión estratégica. “Es un tránsito obligado para nosotros, porque la alternativa era pasar directamente de Guatemala a México por Chiapas, una zona más compleja. Por eso elegimos ingresar por acá y luego cruzar hacia la península de Yucatán”, explicó.

El próximo paso será volver a México, donde planean avanzar hacia Cancún y Mérida antes de dirigirse a Ciudad de México, en el tramo final de su recorrido por territorio latinoamericano.

Los biciviajeros partieron desde Gualeguaychú el 16 de agosto y este miércoles cumplirán 200 días de travesía. El destino final es Kansas City, donde la Selección Argentina debutará en la Copa del Mundo el 16 de junio frente a Argelia.

Los desafíos de cruzar a Centroamérica

El pasado 9 de enero, los tres entrerrianos llegaron al límite de Sudamérica y América Central, donde se encontraron con que el cruce fronterizo era muy distinto a todos los demás, ya que no pudieron hacerlo pedaleando y debieron trasladarse en avión, ante la imposibilidad de atravesar la frontera por vía terrestre.

Según explicó Silio, “Sudamérica y Centroamérica no están comunicadas por tierra. Entre Colombia y Panamá hay una selva que se llama Tapón del Darién, que es intransitable. Solo algunos se animan a cruzarla caminando, por los peligros naturales y las bandas criminales que operan en la zona y atacan a los migrantes”.

Si bien el plan original de los oriundos de Gualeguaychú era sortear esa barrera geográfica en velero o barco desde Cartagena hasta algún puerto panameño, “eso no fue posible porque estamos en temporada alta y ninguna embarcación aceptó trasladar las bicicletas. La única alternativa fue tomar un vuelo, algo que no estaba en nuestros planes por todo el trastorno que implica desarmar y volver a armar las bicis”.

Contratiempos

De todas maneras, el traslado aéreo también tuvo sus contratiempos. “Pagamos los pasajes y el traslado de las bicicletas, pero al momento de embarcar nos impidieron subir porque no teníamos un vuelo de salida de Panamá. Este país no permite el ingreso si no se justifica cómo se va a salir del territorio”, relató.

“Explicamos que viajábamos en bicicleta y que saldríamos por tierra rumbo a Costa Rica. La historia despertó simpatía, pero no fue suficiente. Al final tuvimos que comprar un pasaje aéreo extra, para cualquier destino y en cualquier fecha, el más barato que encontramos, solo para cumplir con la normativa”, agregó.

Finalmente, llegaron a Panamá pero con un gasto que no estaba en los planes y contratiempos. “Estamos cansados, con las bicicletas en cajas y con tres pasajes aéreos que no vamos a usar. Ahora toca descansar, mañana recorrer el Canal de Panamá y su casco histórico, y el fin de semana rearmar todo para seguir viaje. La semana próxima volvemos a subirnos a las ruedas para iniciar el periplo por Centroamérica”, expresó Silio a El Día.